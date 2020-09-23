Основателя Фонда борьбы с коррупцией, российского политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite, где он проходил лечение после отравления.

«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в „Шарите“ 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в заявлении на сайте клиники.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали с токсичным отравлением и поместили в реанимацию. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин.

2 сентября в правительстве Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом, похожим на «Новичок». Западные страны потребовали от России провести расследование отравления оппозиционера.