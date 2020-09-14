Состояние здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией, российского политика Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», улучшилось. Об этом говорится в сообщении медучреждения.

Навального успешно отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он может на короткое время вставать с больничной койки, отметили в «Шарите».

Напомним, 20 августа оппозиционеру стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме российского политика утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Изначально немецкие врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое, но 7 сентября они сообщили, что вывели Навального из комы и стали переводить на самостоятельное дыхание.

2 сентября в правительстве Германии заявили, что политик Алексей Навальный был отравлен ядом, похожим на «Новичок». В Кремле напомнили, что российские врачи взяли целый комплекс анализов у Навального и не выявили никаких следов отравляющих веществ в его организме.

Яд нашли в лаборатории германской армии, его наличие подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.

По словам источников Der Spiegel, органы безопасности Германии считают, за отравлением Навального могут стоять российские спецслужбы. Кремль заявляет от голословности подозрений против России.

14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что французские специалисты подтвердили выводы немецких экспертов о том, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок».

Макрон призвал «незамедлительно пролить свет» на покушение на Навального. Он потребовал от российской стороны дать разъяснения в рамках достоверного и прозрачного расследования, сообщает Meduza.

Администрация президента РФ указала, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции. «Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг „дела А.Навального“. Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — следует из сообщения.