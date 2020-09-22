Благотворительная американская организация Globus Relief передала Узбекистану гуманитарный груз стоимостью 808 тысяч долларов для укрепления системы здравоохранения страны в борьбе с коронавирусом, сообщило ИА «Дунё».

В состав груза вошли медицинские препараты и изделия более чем 2000 наименований, среди них — комплекты изделий для неинвазивной вентиляции легких, диагностирующие аппараты, стерилизующие контейнеры, антисептические средства, кресла-коляски, ортопедические и хирургические инструменты.

Предоставленные медицинские принадлежности будут переданы в государственные медучреждения в отдаленных регионах Узбекистана.

Договоренность об оказании Узбекистану гуманитарной помощи общей стоимостью в 1,8 млн долларов была достигнута в ходе встречи посла Жавлона Вахабова с представителями ряда благотворительных организаций США.