На территорию Узбекистана во вторник ожидается вторжение более прохладной и сухой воздушной массы, которая определит погоду по всей стране до конца рабочей недели, сообщил Узгидромет.

Температура понизится на 2−4 градуса Цельсия и будет в пределах +8…+13 градусов ночью и +22…+27 градусов днем.

До конца месяца ожидается характерная устойчивая погода. Осадки в этот период маловероятны, отмечают в Узгидромете.

За счет подтока прохладного воздуха с районов Урала температурный фон по Узбекистану будет на 3−4 градуса ниже нормы. Температура воздуха ожидается в пределахч +7…+12 градусов днем и +20…+25 градусов днем.