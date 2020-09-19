Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 18 сентября в очередной раз прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране.

По его словам, первоочередное внимание необходимо уделить прививке от гриппа медицинских работников и учителей школ, граждан старше 65 лет.

«К сожалению, в последнее время во всех областях увеличивается [число случаев коронавируса]. Нам нужно прийти к согласию и научиться жить, работать, учиться и культурно отдыхать в таких условиях. Но пока не все обращают на это внимание, не все это понимают. Во-вторых, приближается такая плохая болезнь, как пневмония. Мы пригласили врачей из многих стран, чтобы получить опыт, особенно нам помогли российские врачи. Нам нужно научиться лечению. Нужно кардинально пересмотреть систему лечения», — заявил он.

Президент указал, что во всем мире сохраняются темпы распространения COVID-19. Он признал, что среди учителей выявляются случаи коронавируса.

«Мы начинаем учебу в дошкольном, народном и высшем образовании. Переговорив с каждым родителем в школе, исходя из их требований принимаем меры и создаем условия. При тестировании учителей, к сожалению, у многих выходит заболевание (коронавирус — ред.). Это тоже справедливая правда», — указал он.

Учитывая риск вспышки простудных заболеваний в осенний сезон, роста сопутствующих коронавирусу недугов, даны указания по расширению резерва коек, обеспечению учреждений необходимой медицинской аппаратурой и лекарственными средствами.

«При простуде люди должны сразу же идти в больницу. Большие министры, большие чиновники, директора школ, ученые сидят дома 4−5 дней. А это же предательство своего здоровья, семьи. Всем им говорим: „Простудился — сразу обращайся к врачу, в медучреждение“. Если мы это не сделаем, то нет гарантий, что будет завтра», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что появление вакцины от коронавируса не будет означать конец заболевания.

«К этому нельзя относиться легкомысленно. Вакцина не будет означать конец коронавируса, победу над ним. Это не будет означать, что проблемы решены. Все это должны знать. Немного снизилась температура воздуха — сразу же увеличились случаи простуды, вызовы [скорой]. Если приведем в порядок средства, у нас большие обязательства и ответственность перед народом, все должны это знать», — указал он.

С учетом приближения зимы и холодов, президент поручил каждому хокиму в течение недели подготовить решение о том, какой будет подготовка к зиме и что будет сделано для предотвращения заболевания.