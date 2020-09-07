В Узбекистане выбирают между участием в третьей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса и приобретением вакцины уже после успешного завершения всех испытаний. Об этом российскому изданию «Коммерсантъ» сообщил директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев.

По его словам, в Узбекистане есть понимание, что в борьбе с COVID-19 необходимы либо коллективный иммунитет, либо вакцинация, которая также приведет к иммунизации населения.

«Поэтому, конечно, Министерство здравоохранения и правительство прорабатывают вопросы о вакцинации. Ряд других стран, в том числе КНР, обратились к нам с предложением принять участие в третьей стадии клинических испытаний той или иной вакцины. Сейчас коллеги рассматривают вопрос, участвовать ли в третьей стадии или приобрести вакцину уже после успешного завершения всех испытаний», — сообщил первый замглавы Минздрава.

Баходир Юсупалиев заявил о готовности своевременно приобрести препараты для вакцинации населения, однако большое значение имеют безопасность и эффективность вакцины.

Узбекистан рассматривает приобретение и российской вакцины.

«Мы знаем, что в России она уже зарегистрирована и проходит третью стадию клинических испытаний… Процесс обсуждения на уровне специалистов и правительства продолжается. Наверное, недели через две возможно какое-то решение [по российской вакцине]», — отметил первый замминистра здравоохранения.

Глава Агентства санэпидблагополучия сообщил, что правительство прорабатывает вопрос выделения средств для приобретения вакцины.

В начале августа президент Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьеру Бехзоду Мусаеву в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения Узбекистана, начало производства которых ожидается в скором времени в Китае, Индии, Великобритании и России.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса «Спутник V». Тогда он заявлял, что в эксперименте принимала участие одна из его дочерей.

Позже разработчики российской вакцины из Центра Гамалеи впервые опубликовали в научном журнале Lancet результаты ее начальных испытаний. Как рассказала Meduza, «Спутник V» — это вакцина на основе аденовирусов, состоящая из двух компонентов, отличающихся конкретной разновидностью (серотипом) используемого носителя-вектора. Сначала вводится первый компонент, представляющий собой модифицированный аденовирус человека A26, затем, на 21-й день, делается вторая инъекция — на основе аденовируса A5. Такая схема называется prime-boost и должна сделать иммунитет более устойчивым.

При этом, как отмечает издание, самое главное, что осталось не ясным — хотя и не было целью опубликованного исследования — это реальная эффективность вакцины. То есть то, насколько иммунизация ей уменьшает риск заражения и тяжелого течения болезни.