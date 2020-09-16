С 14 сентября только 141 из 318 школ Ташкента начали учебный год в традиционной форме, остальные возобновили обучение по программе «Онлайн-школа». Спустя день школы №40 и 262 в Шайхантахурском районе временно закрылись «до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом», сообщили в Главном управлении народного образования столицы.

Пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова отметила, что решения об открытии или закрытии школ принимаются для безопасности учителей и учеников.

«Как вам известно, в настоящее время во всех регионах учителя школ сдают тесты на COVID-19. К сожалению, есть и положительные результаты анализов. Но радует, что у большинства учителей болезнь проходит в бессимптомной легкой форме, некоторые из них сами не догадывались, что заразились вирусом», — написала она.

По ее словам, у учителей школ №40 и 262 в Шайхантахурском районе выявили COVID-19, в связи с чем местный кенгаш народных депутатов принял решение о временном закрытии этих образовательных учреждений.

После проведения дезинфекционных работ школы возобновят работу в традиционной форме по решению кенгаша, отмечается в сообщении.

По данным МНО, по состоянию на 16 сентября в Узбекистане только в 2550 школах (25%) ведется традиционная форма обучения.