С 14 сентября только 141 из 318 школ Ташкента начали учебный год в традиционной форме, остальные возобновили обучение по программе «Онлайн-школа». Спустя день школы №40 и 262 в Шайхантахурском районе временно закрылись «до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом», сообщили в Главном управлении народного образования столицы.
Пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова отметила, что решения об открытии или закрытии школ принимаются для безопасности учителей и учеников.
«Как вам известно, в настоящее время во всех регионах учителя школ сдают тесты на COVID-19. К сожалению, есть и положительные результаты анализов. Но радует, что у большинства учителей болезнь проходит в бессимптомной легкой форме, некоторые из них сами не догадывались, что заразились вирусом», — написала она.
По ее словам, у учителей школ №40 и 262 в Шайхантахурском районе выявили COVID-19, в связи с чем местный кенгаш народных депутатов принял решение о временном закрытии этих образовательных учреждений.
После проведения дезинфекционных работ школы возобновят работу в традиционной форме по решению кенгаша, отмечается в сообщении.
По данным МНО, по состоянию на 16 сентября в Узбекистане только в 2550 школах (25%) ведется традиционная форма обучения.
Вика Смирнова
Нормально. А че удивляться.