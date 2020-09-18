Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало подробности о смерти 11-летнего мальчика, у которого был диагностирован коронавирус. О его смерти было сообщено 17 сентября.

Отмечается, что утром 5 сентября мальчик, живший в Газалкенте Бостанлыкского района Ташкентской области, был доставлен с носовым кровотечением, температурой 38 градусов и сдавленностью в груди в районное медицинское объединение.

Рентген грудной клетки показал 50-процентное поражение легких. Решением консилиума в составе реаниматолога, инфекциониста и педиатра был поставлен диагноз «коронавирус», и мальчик был направлен в Чирчик в больницу, специализированную на лечении больных с коронавирусом, где был помещен в реанимацию. Диагноз «коронавирус» был подтвержден ПЦР-тестом.

По данным областного управления здравоохранения, мальчик с 2012 года состоял на учете в многопрофильной центральной поликлинике Бостанлыкского района с диагнозами нефротическая форма хронического гломерулонефрита, хроническая почечная недостаточность и анемия. Он получал пособие по инвалидности и два раза в год проходил лечение в отделении детской нефрологии Ташкентской медицинской академии. Последний раз он лечился в отделении нефрологии Ташкентской областной детской многопрофильной больницы в Чирчике в июле.

Несмотря на реанимационные процедуры, вечером того же дня мальчик скончался. В диагнозе записаны хронический гломерулонефрит, терминальная стадия почечной недостаточности, анемия третьей степени и тяжелая форма двусторонней пневмонии.