Каждый родитель нередко задумывается о том, каким будет его ребенок, когда вырастет. Все хотят видеть своих детей умными, здоровыми и успешными людьми, занимающими достойное положение в обществе. Неспроста образование называют тем самым ключом от будущего. Ведь от того, каким багажом знаний и навыков владеет человек, зависит его дальнейшая жизнь, будущее страны и грядущих поколений. С этой важной миссией была открыта международная школа Invento The Uzbek International School (UIS).





Условия для всестороннего развития ребенка

В создании Invento UIS отразились передовые идеи дошкольного и школьного образования, направленные на гармоничное развитие навыков каждого ребенка. Кампус оснащен всеми необходимыми техническими средствами для проведения интерактивных занятий.

Занятия в Invento построены таким образом, что дети не только изучают учебные дисциплины, но еще и играют в развивающие игры. Это помогает им совершенствовать навыки, повышать культуру чтения вместе с детской и познавательной литературой, заниматься творчеством и музыкой для формирования эстетического вкуса, а также познавать всю многогранность мира.





Особое внимание уделено физическому развитию и укреплению здоровья детей. Внутри кампуса расположены крытый бассейн, массажный кабинет, соляная комната, а также гимнастический и спортивный залы. На регулярной основе дети проходят курсы лечебного массажа и галотерапии для укрепления иммунитета и улучшения работы дыхательной системы. В рамках уроков по физкультуре учащиеся играют в командные игры и занимаются активными видами спорта.

В свободное от учебы время дети активно развивают свои творческие таланты. С этой целью в кампусе Invento UIS предусмотрен актовый зал для сценических постановок, а также просторные комнаты для изобразительного искусства и музыки.

Программа непрерывного образования

Invento UIS активно работает над тем, чтобы стать полноправным членом глобального сообщества IB, чья миссия направлена на обучение детей навыкам 21-го века.

Воспитание личности, обладающей набором лучших качеств, требует преемственности образования. Начиная с сентября в Invento UIS открыт набор первоклассников для обучения по международной программе IB PYP. Это означает, что воспитанники детского сада Invento смогут продолжить целостное обучение по высоким международным стандартам и в школе.





Думающие, знающие, любознательные, стремящиеся к исследованию и анализу, общительные, заботливые, гармонично развитые — такими Invento UIS видит детей, обучающихся по программе PYP.

В Invento каждый момент — это возможность для обучения.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City.

Сайт: Invento.uz

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