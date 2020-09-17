Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала обновленный порядок въезда в Узбекистан из других стран авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом. Ранее мы писали о порядке въезда авиапассажиров согласно временной инструкции от 31 августа.

В категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией (из которых выполняются «зеленые» рейсы) вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония. Если прибывающие находились в этих странах в течение 14 дней, по прилете их не будут помещать на карантин.

В категорию стран, где снижается число случаев коронавируса, вошли Азербайджан, Беларусь, ОАЭ и страны ЕС, за исключением Великобритании и Испании («желтые» рейсы), а где это число не снижается — все остальные страны («красные» рейсы). Если пассажиры прибывают из этих стран, для пропуска в Узбекистан они должны предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72 часа) с отрицательным результатом.

Если пассажир не проходил ПЦР-тест или у него наблюдаются симптомы коронавируса (кашель, температура и т. д. ), он должен сдать пробы на ПЦР-тест за свой счет в пункте пропуска (аэропорт, вокзал и др), после чего допускается на территорию Узбекистана и отправляется на самоизоляцию в домашних условиях или в гостинице.

Кроме того, пассажиры заполняют анкету-обязательство о пребывании на 14-дневном карантине в гостинице или в домашних условиях.

При положительном результате ПЦР-теста, экспресс-теста на COVID-19 или теста на антитела лица по желанию будут размещены на карантин в карантинном центре или в гостинице.

Ответственным ведомствам поручено увеличить число всех видов международных рейсов (авиа-, ж/д, автобусных) путем переговоров с иностранным государствами.

Как сообщала «Газета.uz», с 1 октября снимаются введенные ранее ограничения на въезд в страну и выезд авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.

Лица, прибывающие в Узбекистан через автодорожные пункты пропуска из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, после сдачи ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-теста или теста на антитела будут направляться на 14-дневный карантин в гостиницах или в домашних условиях.