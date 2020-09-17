В результате оперативно-розыскных мероприятий Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности раскрыта преступная группа, незаконно обналичившая около 1 трлн сумов, рассказали в репортаже телеканала «Узбекистан 24».

Выяснилось, что представители нескольких фирм, ведущих коммерческую деятельность только по документам, а также сотрудники юридических организаций состояли в сговоре с ответственными лицами финансовых учреждений.

За весь период работы подставным фирмам перевели средства как минимум 2000 компаний, среди них были частные и бюджетные организации, а также совместные предприятия.

Около 300 млрд сумов были переведены на счет фальшивых компаний в виде финансовой помощи, после чего средства обналичили в банках-партнерах. За одну такую операцию обналичивались от 500 до 600 тысяч долларов. В течение нескольких дней были конвертированы и переведены в зарубежные страны 30 млн долларов.

Фактически неофициальный руководитель управлял «липовыми» компаниями из-за рубежа. Его представитель в Узбекистане регистрировал подставных лиц в качестве директора и бухгалтера фирмы в обмен на денежное вознаграждение. На должности псевдодиректоров в основном привлекались люди из бедных семей либо с тяжелым семейным положением.

Как отмечается в репортаже телеканала, с апреля по декабрь 2019 года преступная группа обналичила около 1 трлн сумов, уклонилась от уплаты налогов и других обязательных платежей на сумму в 200 млрд сумов и растратила почти 10 млрд сумов из государственного бюджета.

В ходе расследования также выяснилось, что члены преступной группы покупали товары и недвижимость по цене, в несколько раз превышающую их рыночную стоимость. Оставшиеся средства переводились на банковские счета компаний, с которыми были в сговоре.

По данному дела ведут оперативные следствия, говорится в репортаже.