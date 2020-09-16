Компания vivo объявила о старте продаж в Узбекистане своего бюджетного смартфона Y30. Гаджет с квадрокамерой, ярким экраном и выдающимся в своем классе временем работы от одного заряда аккумулятора будет доступен для покупки в двух цветах: «изумрудно-черный» и «сияющий синий».

Vivo Y30 уже поступает в продажу в сети магазинов Mediapark, Elmakon, Idea, Olcha.uz, Radius, Technoshop, Danweek, Idea, Goodzone, а также в магазины ТЦ Fleshka (бывшая фабрика «Малика») и ТЦ «Абу Сахий».

Y-серия — это своеобразный сборник хитов компании vivo. Недорогие и удачные по балансу характеристик смартфоны уже смогли завоевать популярность у потребителей. И в своем новом смартфоне этой серии vivo решила не изменять своим традициям.

Vivo Y30 — стильный и современный смартфон, дизайн которого удачно гармонирует с производительной в своем классе технической начинкой.





Актуальный дизайн и большой яркий экран

Vivo Y30 соответствует всем канонам современного смартфона: большой и вытянутый прямоугольник со скругленными краями и элегантной переливающейся панелью с блоком камер сзади. Там же расположился сканер отпечатков пальцев, который срабатывает быстро и стабильно.

Спереди — яркий IPS-дисплей с диагональю 6,47 дюйма и разрешением 1560×720 пикселей (HD+), в левом верхнем углу которого расположился «глазок» фронтальной камеры. Лицевая панель закрыта закаленным стеклом Panda Glass.

На боку расположилась кнопка блокировки дисплея и качелька регулировки громкости. На нижней грани — аудиоразъем 3,5 мм и моно-динамик. Благодаря скругленным граням смартфон удобно лежит и не выскальзывает из руки.





Хорошая производительность «железа»

Внутри vivo Y30 скрывается чип Mediatek Helio P35: восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой от 1,8 ГГц (четыре ядра) до 2,35 ГГц (еще четыре ядра). Его производительности достаточно для абсолютного большинства приложений.

Аппарат работает под оболочкой Funtouch OS 10, созданной на базе Android 10. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянная память — 64 Гб. Смартфон хорошо справляется с повседневными нагрузками и совсем не тормозит.





Внушительное время автономной работы

Смартфон получил весьма емкий аккумулятор на 5000 мАч — один из наивысших показателей в своем классе. «Железо» очень эффективно потребляет энергию, поэтому при стандартной нагрузке смартфон может проработать до двух суток. При полной нагрузке с максимальной яркостью дисплея аккумулятора хватает на 12−14 часов. По автономности гаджет превосходит абсолютное большинство устройств конкурентов в своем ценовом сегменте.

Для зарядки используется порт USB Type-C, поддерживается функция быстрой зарядки мощностью 10 Вт.





Квадрокамера для эффектных фото в любых условиях

Основная камера, включающая четыре различных сенсора, позволяет получать фотографии достойного качества при дневном и ночном освещении. Основной фотомодуль на 13 Мп (f/2.2) дополняет широкоугольный на 8 Мп (f/2.2), а также макрокамера на 2 Мп (f/2.4) и портретная камера с аналогичными параметрами — 2 Мп (f/2.4). Камера поддерживает съемку видео в Full HD и фазовый автофокус.

Фронтальная камера на 8 Мп (f/2.1) позволит снимать селфи высокого качества с возможностью размытия заднего фона.





Все необходимые коммуникационные возможности

Смартфон поддерживает карту microSD для расширения памяти и две карты nano-SIM. Они обе работают в сетях 4G LTE c максимальной скоростью загрузки и передачи 300 и 150 Мбит/с соответственно.

С беспроводными модулями у vivo Y30 нет никаких проблем: тут и двухдиапазонный Wi-Fi, и Bluetooth 5.0, и NFC, и навигационный модуль c GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.





Технические характеристики vivo Y30:

поддержка стандартов связи: 4G/LTE (B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41); 3G/WCDMA (B1/5/8); GSM (B3/5/8); два отдельных слота под SIM-карты (обе с поддержкой 4G LTE);

размеры: 162,04×76,46×9,11 мм;

вес: 197 г;

платформа: Funtouch OS 10 на базе Android 10;

процессор: 2,3 ГГц, восьмиядерный, MediaTek Helio P35 (MT6765);

дисплей: 6,47-дюймовый, разрешением 1560×720, защитное стекло Panda Glass;

основная квадрокамера: 13 Мп, f/2.2 + 8 Мп, f/2.2 + 2 Мп, f/2.4 + 2 Мп, f/2.4; фазовый автофокус, светодиодная подсветка; поддержка Full HD-видеосъемки;

фронтальная камера: 8 Мп, f/2.05;

FM-радио;

память: 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной, слот под microSD карты памяти (отдельный);

коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/b, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, GPS, аудиоразъем 3,5 мм;

аккумулятор: 5000 мАч;

прочее: сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчики приближения и освещения, электронный компас.

О компании vivo

Vivo — глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. В настоящее время vivo владеет и управляет R&D центрами в Китае, США, Тайване и Японии. Их деятельность сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку и смартфонов следующего поколения.

Число пользователей vivo составляет более 350 млн человек. Смартфоны компании представлены более чем в 30 странах, а розничные магазины открыты в свыше 1000 городов по всему миру.

Подробную информацию о смартфонах vivo можно получить на сайте и в социальных сетях.

Сайт: vivo.com/uz

Instagram: instagram.com/vivo_uzbekistan

Telegram: t.me/vivomobile_uz

Facebook: fb.com/vivoUzbekistan

На правах рекламы.