Президент Узбекистана Шавкат Мирзёев подписал постановление «О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией».

Согласно документу, холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг» ликвидируется. Холдинг был создан в феврале 2016 года вместо Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана. Постановлением президента от января прошлого года «Узбекозиковкатхолдинг» планировалось ликвидировать в течение двух месяцев и заменить его саморегулируемой организацией в сфере пищевой промышленности.

В структуре Министерства сельского хозяйства на базе Управления переработки сельскохозяйственной продукции и развития инфраструктуры (4 штатные единицы) образуется Главное управление развития пищевой промышленности (12 единиц). Начальник управления будет одновременно заместителем министра.

На Минсельхоз возложены дополнительные задачи по развитию пищевой промышленности.

Постановлением в целях развития пищевой промышленности за счет средств Фонда развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения предусмотрено покрытие 50% затрат на подготовку технико-экономического обоснования формируемых новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции в размере, не превышающем 100 млн сумов на каждый проект.

Кроме того, намечено покрытие 50% затрат на обеспечение инфраструктурой формируемых новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции в размере, не превышающем 100 млн сумов на проект.

Дополнительно предусмотрено покрытие 50% затрат на привлечение зарубежных экспертов в сферу производства и глубокой переработки продовольственной продукции в размере до 50 млн сумов на проект.

Будет разработана программа расширения производства промышленной сельскохозяйственной продукции на 2021−2023 годы.

С 2021/2022 учебного года планируется поэтапно увеличить параметры государственного заказа на очное и заочное обучение в бакалавриате по направлениям «Пищевая технология» (по видам продукции) и «Технология хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции» (по видам продукции) в вузах страны.