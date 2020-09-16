Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 16 сентября достигло 48776, сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались еще два пациента с COVID-19 — 61-летний житель Сергелийского района Х. М. и 69-летний житель Юнусабадского района Ш. Ш. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 405.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 45058 человека (92%). На лечении в медучреждениях находятся 3313 пациентов.

Прирост случаев за 15 сентября составил 570. За день скончались 5 человек (все — в Ташкенте).