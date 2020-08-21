Министры иностранных дел Узбекистана и Афганистана Абдулазиз Камилов и Ханиф Атмар во время телефонного разговора в пятницу обсудили случай вооруженного нападения на представителей дочернего предприятия «Согдиана транс» в провинции Балх 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Телеканал ATN News со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщил, что нападение произошло в пригороде Хайратона. Военнослужащий Афганских сил общественной защиты был убит, а гражданин Узбекистана ранен после того, как неизвестные обстреляли их автомобили. Отмечается, что узбекистанец был сотрудником проекта железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф».

Как отмечает МИД, Ханиф Атмар заверил, что компетентные органы страны проведут тщательное расследование обстоятельств инцидента и привлекут к ответственности причастных лиц.

В министерстве добавили, что узбекская сторона попросила усилить режим охраны персонала компаний и предприятий Узбекистана, которые работают на территории Афганистана.

ДП «Согдиана транс» было создано в декабре 2011 года при унитарном предприятии O’zbektemiryo’lekspeditsia (входит в структуру «Узбекистон темир йуллари») для эксплуатации и обслуживания ж/д линии «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане.