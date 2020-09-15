Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла в первом чтении проект новой редакции закона «О свободе совести и религиозных организациях». Об этом сообщил депутат от фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

По его словам, документ, помимо прочего, предусматривает:

право каждого человека на получение профессионального образования в религиозных учебных заведениях, а также право родителей или опекунов обучать своих детей основам религиозной практики и этики поведения (образование в домашних условиях). При этом в первоначальном проекте документа, опубликованном для общественного обсуждения, предусматривалось преподавание религиозного вероучения в частном порядке, за исключением обучения родителями или лицами, их заменяющими, своих детей;

освобождение от уплаты госпошлины при обращении религиозных организаций в суд по поводу действий или бездействия должностных лиц;

отмена участия махалли в процессе регистрации религиозной организации;

сокращение количества лиц, необходимых для регистрации местной религиозной организации, со 100 до 50 человек;

отмена требования о недопущении появления граждан в общественных местах в культовых одеяниях.

Законопроект должен пройти еще два чтения, после чего будет направлен на утверждение в Сенат.

Согласно статье 184−1 Кодекса об административной ответственности (введена в законодательство в мае 1998 года), появление граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях влечет наложение штрафа от 5 до 10 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Министр юстиции Русланбек Давлетов комментировал вопрос ношения «культовых одеяний» (религиозной одежды) в общественных местах 25 июля 2018 года во время выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне (США).

«Мы по-прежнему отстаиваем запрет на передвижение в общественных местах с полностью закрытым лицом. Это соответствует европейскому опыту. Из соображений безопасности люди не могут закрывать лица полностью», — пояснял он.

При этом глава Минюста признал наличие проблемы с определением понятия «культовое одеяние», которое судьи толковали по-разному, «в результате даже в обычных ситуациях люди привлекались к ответственности».