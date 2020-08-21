Проект закона «О свободе совести и религиозных организациях» (в новой редакции) опубликован на сайте Законодательной палаты. Документ разработан Министерством юстиции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами. Действующая версия закона была принята в мае 1998 года.

Проект новой редакции состоит из 6 глав и 49 статей (в нынешней — 23) и включает ряд изменений. В ней даны определения таким понятиям, как «материалы религиозного содержания», «незаконная религиозная деятельность», «религиозная организация» и другие. Там также прописаны основные направления и принципы государственной политики в области свободы совести и полномочия уполномоченных госорганов в этой сфере.

Документом «в целях обеспечения общественного порядка, жизни, здоровья, морали, прав и свобод других граждан» в стране не допускается:

использование религии для насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности, суверенитета Узбекистана, унижения конституционных прав и свобод граждан, пропаганды войны, национальной, расовой, этнической или религиозной вражды, нанесения вреда здоровью и нравственности граждан, нарушения гражданского согласия, распространения клеветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений, создания паники среди населения и совершения действий, направленных против личности, общества и государства;

незаконная религиозная деятельность и деятельность религиозных организаций, которые преследуют преступные и другие корыстные цели;

вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации вопреки их воле, воле родителей или лиц, их заменяющих;

любые формы миссионерской деятельности и прозелитизма, которые способствуют нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности в обществе;

преподавание религиозного вероучения в частном порядке, за исключением обучения родителями или лицами, их заменяющими, своих детей основам религиозной практики и этики поведения.

Проектом вносятся изменения в порядок регистрации религиозной организации. Для этого, в частности, будут требоваться:

документ, содержащий подписи граждан Узбекистана, достигших 18 лет, в количестве не менее 50 человек, по инициативе которых создается религиозная организация; решение учредительного собрания, содержащее сведения о создании религиозной организации, утверждении ее устава и избрании руководящих органов; устав религиозной организации на государственном языке; сведения об инициаторах создания религиозной организации и о членах ее руководящего органа; документ о наличии религиозного образования у руководителя религиозной организации; письмо-согласие Комитета по делам религий при Кабинете Министров; гарантийное письмо органов государственной власти на местах (Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента) с приложением заключений о соответствии недвижимого имущества религиозной организации, которое предполагается использовать в качестве почтового адреса, требованиям градостроительных норм, правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.

По действующей редакции закона для регистрации религиозной организации нужно предоставить заявление, подписанное гражданами Узбекистана в количестве не менее 100 человек, по инициативе которых создается религиозная организация (1), устав религиозной организации (2), протокол учредительного собрания (3), документ, подтверждающий место нахождения создаваемой религиозной организации (4), и документ об оплате госпошлины (5).

В проекте также определен порядок регистрации для центрального органа управления религиозной организации и отдельно для религиозного образовательного учреждения.

Документом, кроме того, четко обозначены основания для отказа в регистрации религиозной организации. В их числе — создаваемая организация не признана в качестве религиозной, в представленных учредительных документах содержится преднамеренно недостоверная информация и другие.

В проекте закона уточняется, что запрет на включение религиозных дисциплин в учебные программы не распространяется на религиозные образовательные учреждения. Помимо этого, из него исключена норма о недопущении появления граждан в общественных местах в культовых одеяниях.

В пресс-службе Минюста отметили, что правила, установленные проектом, полностью соответствуют требованиям международных договоров Узбекистана. При разработке проекта, добавили в министерстве, изучались, анализировались и использовались нормы международного права, опыт развитых зарубежных стран в этой сфере, а также учитывались мнения международных экспертов.