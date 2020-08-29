В преддверии празднования 29-летия независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов о награждении государственных служащих, представителей разных сфер, медицинских работников, военных и сотрудников правоохранительных органов. Награды также получили иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом.

Наград удостоились работники сфер науки, образования, литературы, культуры, искусства, спорта и средств массовой информации.

В документе о награждении группы медицинских работников, проявивших себя в борьбе с пандемией коронавируса, — четыре специалиста, которые удостоились медали «Жасорат» посмертно:

Одилжон Низомиддинович Нематов — заведующий отделением хирургии туберкулеза легких Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии;

Фаррух Фархадович Рустамов — анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации Ташкентского областного многопрофильного медицинского центра;

Венера Васильевна Шарипова — старшая медсестра Центральной многопрофильной поликлиники Яккасарайского районного медицинского объединения в Ташкенте;

Бахром Каромович Шукруллаев — врач семейной поликлиники №18 Алмазарского района Ташкента.

Еще одним указом награды получили иностранные граждане и соотечественники за рубежом. Орденом «Дустлик» наградили ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова и заместителя премьер-министра Японии, министра финансов, председателя японской парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо.

Этой награды также удостоились директор сингапурской компании Indorama Corporation Пракаш Кежривал и старший советник по международному сотрудничеству компании Exxon Mobil Элис Уэллс, ранее работавшая первым заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

Среди соотечественников, живущих за рубежом, награды получили представители Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Китае и России, бизнесмены и преподаватель немецкого языка.

Группе госслужащих и работников производственной и социально-экономической сфер также вручили соответствующие награды. В списке награжденных — министры и заместители министра, хокимы областей и районов, главы крупных государственных компаний и организаций.

Заслуженным экономистом Узбекистана стал хоким Наманганской области Хайрулло Базаров, а министр строительства Ботир Закиров получил орден «Фидокорона хизматлари учун». Вице-премьер по социальным вопросам Бехзод Мусаев, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков, министр энергетики Алишер Султанов, хоким Навоийской области Кобул Турсунов, а также председатели правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков и Uzbekistan Airways Бахтиёр Хакимов награждены орденом «Мехнат шухрати».

Государственных наград за повышение боевой готовности Вооруженных Сил, мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга удостоилась группа военных и сотрудников правоохранительных органов. Медалью «Жасорат» посмертно награждены три человека и один без вести пропавший: