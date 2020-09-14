13 сентября в Узбекистане было зарегистрировано 573 случая заболевания коронавирусом (днем ранее — 578). Общее число подтвержденных с марта случаев превысило 47 тысяч и составило 47423, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня сообщено о смерти 6 человек, у которых был коронавирус: 4 — в Ташкенте, 1 — в Ташкентской области и 1 — в Самаркандской области. Общее число умерших, по официальной статистике, достигло 392.

В числе скончавшихся — 83-летний житель Зангиатинского района Ташообласти Б. Р, 74-летняя Х. З и 82-летний П. Х из Шайхантахурского района, 48-летний житель Алмазарского района С. Х, 70-летний житель Яшнабадского района Ташкента Х. Х и 44-летняя З. Х из Самарканда.

Число вылечившихся в стационарных условиях увеличилось на 491 и составляет 44002, или 93%.

На лечении в медицинских учреждениях находится 3029 пациентов (днем ранее — 2953), из них 483 (475) находится в тяжелом, 246 (231) — в крайне тяжелом состоянии.



