Jizzakh Auto (Volkswagen Uzbekistan) выводит на узбекский рынок второй бренд из линейки концерна VAG — Škoda, сообщил автор Telegram-канала «На бегу» Малик Каримов.

Ранее завод начал продажи коммерческих автомобилей Volkswagen Caddy. Первым автомобилем в линейке Škoda станет полноразмерный семиместный кроссовер Kodiaq 2021 модельного года.





Отмечается, что предзаказ на автомобили откроется в октябре и с этого же месяца начнутся поставки. Ожидается открытие двух дилерских центров в Ташкенте.

«Насколько мне известно, цены на автомобиль будут дешевле чем в соседних странах или России, подождем официальной информации», — заявил Малик Каримов.

Как уточнили «Газете.uz» в компании, Škoda Kodiaq будут поставлять из российского завода Volkswagen Group Rus, расположенный в технопарке «Грабцево» в Калуге.

В России цена на автомобиль варьируется от 21,5 тысячи до 41,3 тысячи долларов в зависимости от комплектации.

Согласно постановлению президента, на первом, в 2020−2021 годах, автомобили Volkswagen и Škoda (c 1991 года входит в группу Volkswagen) будут импортироваться в готовом виде для изучения рынка и проведения маркетингового анализа. В Ташкенте, Фергане и Джизаке будут созданы дилерская и сервисные сети. C 2022 года начнется полный цикл производства, который включает процессы сварки, окраски и сборки.

21 августа президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с автомобилями Volkswagen, Škoda и Isuzu, среди которых был и Kodiaq.