Узбекистан приветствует запуск инклюзивных переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» в столице Катара Дохе, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«Мы выражаем надежду, что межафганский диалог приведет к устойчивому прекращению огня и, в конечном итоге, создаст необходимые условия для установления прочного и долгосрочного мира в стране», — отметили в МИДе.

В министерстве напомнили, что Узбекистан придерживается принципиальной позиции о том, что «политический процесс должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана».

В заявлении подчеркивается, что Узбекистан будет и далее поддерживать усилия и стремления сторон к достижению общенационального примирения и продолжит оказывать всяческое содействие дружественному народу Афганистана в строительстве стабильного и процветающего государства.

Межафганские переговоры по урегулированию ситуации в стране начнутся в Дохе 12 сентября. Делегацию правительства Афганистана возглавит председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, талибов — высокопоставленный представитель движения Мавлави Абдул Хаким, сообщает «Интерфакс». Изначально переговоры планировались в марте, но были отложены.

29 февраля США и «Талибан» заключили мирное соглашение, которое предусматривало вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Взамен «Талибан» обязался не использовать афганскую территорию для нападения на США и другие страны.