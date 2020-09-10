Обвиняемая в избиении двух мужчин Гульсанам Алижонова в Наманганской области заявила, что защищала свою честь. Издание Daryo поговорило с девушкой и выяснило, что случилось в тот день.

По словам Гульсанам Алижоновой, инцидент произошел 25 июня, когда девушка провожала свою замужнюю сестру в Андижан.

«В руках были ее 10-месячный ребенок и сумки. Сестра разговаривала с таксистом. В это время к нам приблизился автомобиль Spark. Из-за того, что я была в футболке и шортах, один из парней в машине начал высмеивать меня и кривляться. Ответила по существу, — сказала девушка. — Тогда он обматерил меня и уехал, сестра тоже услышала. На машине таксиста, с которым она разговаривала, мы поехали за ними».

Она заявила, что когда подошла к тому парню, который оскорбил ее, и стала с ним разговаривать, молодой человек начал цепляться за ее футболку. Девушка отметила, что это и стало началом потасовки. По ее словам, другой парень, который якобы пытался разнять их, прижался к ней, ему она тоже ответила. В итоге оба обидчика разбежались в разные стороны.

Гульсанам также сообщила, что оставшиеся в другой машине мужчины окружили водителя такси, который довез ее до места, и избивали.

«Увидев нас, они сели в машину и уехали. Сестра сняла произошедшее на телефон. Таксист попросил „скинуть запись своему племяннику в качестве доказательства“. После этого видео и распространилось», — сказала девушка.

Гульсанам Алижоновой 23 года, она учится на третьем курсе заочного отделения Наманганского государственного университета, младший ребенок в семье. Занималась боксом и каратэ, а последние два года — таэквондо WTF. Становилась призером первенства Узбекистана, победительницей турнира Наманган Open. Весной этого года участвовала в международных соревнованиях в Турции.

«Я спортсменка, вид спорта, которым сейчас занимаюсь, на самом деле учит хладнокровию, выносливости. Но когда обматерили мою мать, не смогла сдержаться. Мама долгое время мучается от болезни, наверное это и задело», — рассказала Гульсанам.

Фото: Тоирбек Комилжонов

В последнее время девушка пробует себя и в волонтерстве. В центре координации спонсорской благотворительности в Нарынском районе она занимается приемом обращений, регистрацией, доставкой продуктов питания нуждающимся семьям. По ее словам, с начала пандемии девушка побывала почти в 500 домах района.

Напомним, Следственный комитет при МВД сообщил, что девушка обвиняется по пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 5 лет. В сообщении ведомства говорилось, что конфликт был беспричинным.