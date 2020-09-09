Ни одна страна мира так и не приблизилась к полной реализации принципов Пекинской декларации о правах женщин, принятой 25 лет назад, сообщает Служба новостей ООН.

Пекинская декларация и Платформа действий — один из важнейших международных документов в сфере гендерного равенства, отмечается в сообщении. В нем закреплены принципы свободы выбора и равенства возможностей. В декларации, в частности, говорится, что все девочки и женщины имеют право на жизнь, свободную от насилия, на образование, на равную с мужчинами оплату труда.

«Этот план [закрепленный в Пекинской декларации и Платформе действий] был реализован лишь частично. Мы по-прежнему живем в мире, где доминируют мужчины, наша культура все еще ориентирована на мужчин, и эта ситуация должна измениться», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ООН напомнили, что лишь около 25% представителей власти и управленцев в мире — женщины. 75% парламентариев и 73% менеджеров по-прежнему — мужчины.

В этом году положение женщин ухудшилось из-за пандемии коронавируса. По данным ООН, из-за нее еще около 47 миллионов женщин и девочек окажутся за чертой бедности.

«Мы знаем, что женщины по-прежнему берут на себя основную часть обязанностей по уходу за членами семьи; они меньше получают, меньше откладывают; у них, как правило, менее стабильная работа», — отметила глава структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука.

В ООН призвали все страны активизировать усилия по реализации принципов Пекинской декларации и сделать все возможное для улучшения положения женщин и девочек. Посвященная этому встреча с участием мировых лидеров состоится 1 октября в рамках предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН.