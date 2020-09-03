Пандемия COVID-19 резко увеличит уровень бедности среди женщин и разрыв между мужчинами и женщинами, живущими в бедности, говорится в докладе структуры «ООН-женщины» и Программы развития ООН (ПРООН).

Ожидалось, что уровень бедности среди женщин сократится на 2,7% в период с 2019 по 2021 год, но из-за пандемии и ее последствий прогнозируется увеличение этого показателя на 9,1%.

По прогнозам экспертов, к 2021 году на 100 мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, живущих в крайней бедности (менее чем на два доллара в день), будет приходиться 118 женщин, оказавшихся в таких же условиях. К 2030 году разрыв увеличится до 121 женщины на 100 мужчин.

«Мы знаем, что женщины берут на себя большую часть обязанностей по уходу за членами семьи; они меньше получают, меньше откладывают, у них их, как правило, менее стабильная работа — в целом, женская занятость на 19% менее стабильна, чем мужская», — отметила глава структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука.

Кроме того, по словам экспертов, женщины были заняты некоторых из наиболее пострадавших от пандемии сферах, такие как туризм, общественное питание, предоставление услуг по дому и другие. Соответственно, они были особенно уязвимы для увольнений и потери средств к существованию.

Данные доклада показывают, что к 2021 году пандемия приведет к крайней бедности 96 миллионов человек, 47 миллионов из которых — женщины и девочки.

«Это приведет к увеличению общего числа женщин и девочек, живущих в крайней бедности, до 435 миллионов, и, согласно прогнозом, этот показатель не вернется к предпандемическому уровеню до 2030 года», — говорится в релизе ПРООН.

«Более 100 миллионов женщин и девочек можно было бы спасти от бедности, если бы правительства реализовали комплексную стратегию, направленную на улучшение доступа к образованию и планированию семьи, справедливой и равной заработной плате, и увеличению социальных выплат», — отметил глава ПРООН Ахим Штайнер.

Он добавил, что инвестиции в сокращении гендерного неравенства не только разумны и доступны, но и являются выбором, который правительства могут сделать в срочном порядке, чтобы обратить вспять влияние пандемии на сокращение бедности.