Хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Гайрат Турдиевич Бегалиев скончался от двусторонней пневмонии во вторник, 8 сентября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

Его заместитель по вопросам сельского и водного хозяйства Мансур Абдуллаевич Рахмонов умер от этого же заболевания, сообщил хокимият района 6 сентября.

Мансур Рахмонов. Фото: хокимият Кашкадарьинской области.

Гайрат Бегалиев возглавил Миришкорский район в марте 2020 года. Ранее работал хокимом Каршинского района.

Ранее также сообщалось о смерти хокима Канлыкульского района Каракалпакстана Даулета Толыбаева от осложнений, вызванных COVID-19.

Бывший исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов, у которого был выявлен коронавирус, умер на 66-м году жизни в августе.