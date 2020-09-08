Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 8 сентября достигло 44107, сообщило Министерство здравоохранения.

Скончались еще два пациента с COVID-19 — 72-летний житель Учтепинского района Ташкента И. К. и 56-летняя жительница Ангрена Р. Е. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 356.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 41594 человека (94%). На лечении в медучреждениях находятся 2157 пациентов, из них 430 — в тяжелом состоянии и 224 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев за 7 сентября составил 312. За день скончались 6 человек (4 — в Ташкенте, 1 — в Ташкентской области и 1 — в Джизакской).