Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что все люди родом из детства, и эта чудесная страна остается в сердце каждого.

Кто, как не ребенок, может искренне верить в чудеса, радоваться мелочам и смеяться от души. В этом соревновании ему проиграет любой взрослый. Когда дети радуются, и родителям становится хорошо. Детский смех обладает магическими свойствами: отвлекает от всех забот и вылечивает от любого недуга. Психологи и педиатры всего мира открыли и подтвердили на практике полезные характеристики улыбки и смеха. Смех малыша полезен как детям, так и родителям.

В волшебной стране The Magic создаст место, где концентрация магии детского смеха будет колоссальной, где вся семья может с удовольствием провести время, где каждый взрослый вновь будет смеяться, как ребенок.





Family Entertainment Center (FEC) — это центр развлечений, который объединит всю семью. Двухэтажная территория детства и радости, наполненная удивительными и интереснейшими зонами. Отсюда точно не захочется уходить, не попробовав все.

Для любителей боулинга здесь приготовлено шесть дорожек от мировой компании в данной индустрии QubicaAMF. Ценители игровых автоматов смогут вдоволь насладиться установками от международной компании Sega Corporation, а также автодромом от C&S (Италия) и VR от Hologate (Германия). Здесь будет всем полюбившаяся детская игровая площадка Pixel, площадью 1000 кв. м.

Также здесь будет ждать невероятное собрание 11 аттракционов в закрытом помещении: Dropping Tower высотой 18 м, Frisbee высотой 15 м, Spinning Coaster, CozmoJet и другие. Подкрепиться между этими увлекательными приключениями можно будет в одном из кафе центра.

Но самое интересное — это настоящая школа профессий, где каждый ребенок сможет попробовать себя в интересующих его начинаниях. Шоколадная фабрика, пожарная часть и зона тушения пожара, медицинский центр, супермаркет, пекарня, банк, строительная площадка, журналистское дело. Малышу больше не нужно ждать, когда же он наконец вырастет и станет кем он хочет, The Magic воплотит его мечту уже сейчас.





FEC будет в виде древнего египетского храма, величие которого поразит воображение. Попав внутрь, можно будет перемещаться по различным мирам как по щелчку пальцев: мир тропических джунглей, космический мир, Древний Египет. Каждый сможет так же, как и главный герой из книги от The Magic, путешествовать с помощью монеты.





Веселый и довольный ребенок — цель каждого родителя. А цель и награда для The Magic — это детский смех.

Команда окутает магией детского смеха каждого и сделает мир чуточку краше и позитивнее.

Телефон по вопросам сотрудничества и аренды: (+998) 71−202−77−99.

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