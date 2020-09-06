Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало обновленную статистику с распределением по возрасту заболевших и погибших от коронавируса.

Статистика заболеваемости

По состоянию на 6 сентября количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 43476, среди пациентов 17751 женщин и 25725 мужчин. Всего выздоровело 40880 человек (94%).

Если в апреле большинство пациентов (27,2%) находились в возрастной категории 40−49 лет (тогда в Узбекистане всего было выявлено 504 случаев), то сегодня возраст большей части заболевших составляет 30−39 лет.

0−9 лет — 1956 человек (4,5%);

10−19 лет — 2 652 (6,1%);

20−29 лет — 10 304 (23,7%);

30−39 лет — 12 173 (28%);

40−49 лет — 7 521(17,3%);

50−59 лет — 5 347 (12,3%);

60−69 лет — 2 565 (5,9%);

70−79 лет — 739 (1,7%);

80 лет и старше — 219 (0,5%).

Начальник Главного управления организации лечебно-профилактической помощи Минздрава Фаррух Шарипов сообщил, что по состоянию на 6 сентября в медицинских учреждения проходят лечение 2251 пациент с коронавирусом, из них 198 находятся в крайне тяжелом состоянии, 366 — в тяжелом. Из 564 тяжелобольных пациентов 110 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 222 — к аппарату неинвазивной вентиляции легких в режиме СИПАП, 175 — к специальному устройству для получения кислорода через нос.

Из 564 тяжелобольных пациентов 353 находятся на лечении в специализированной многопрофильной больнице в Зангиатинском районе Ташкентской области, 56 — в Ташкенте, 38 — в Самаркандской, 31 — в Сырдарьинской, 21 — в Кашкадарьинской, 17 — в Сурхандарьинской, по 6 — в Бухарской и Джизакской, по 3 — в Наманганской и Хорезмской областях и 1 — в Каракалпакстане.

По словам представителя Минздрава, последние анализы по коронавирусу в стране показывают, что заболеваемость и смертность выше у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими заболеваниями легких и избыточным весом, среди тех, кто потребляет табачные изделия и алкогольную продукцию, ,а также у малоподвижных людей.

Статистика смертности

Минздрав отмечает, что большая часть смертей пациентов с коронавирусом в Узбекистане вызвана в том числе из-за наличия хронических и сопутствующих заболеваний.

По состоянию на 6 сентября из 345 умерших пациентов с коронавирусом 132 женщины и 213 мужчин. Большинство погибших — в возрастной категории 60−70 лет:

0−30 лет — 6 (1,7%);

30−40 лет — 26 (7,5%);

40−50 лет — 45 (13%);

50−60 лет — 99 (28,7%);

60−70 лет — 106 (30,7%);

70 лет и старше — 63 (18,2%).

По данным Минздрава, причиной смерти 264 пациентов стала острая сердечная и дыхательная недостаточность, 10 — острый респираторный дистресс-синдром, 8 — тромбоэмболия, 4 — острый инфаркт миокарда и другие.

При анализе течения заболевания у пациентов, умерших от COVID-19, стало известно, что у большинства пациентов выявлена гиперкоагуляция — сгущение крови во всех кровеносных сосудах организма, осложнения которого привели к тромбозу, инфаркту, инсульту.