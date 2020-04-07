Министерство здравоохранения опубликовало статистику по заболевшим коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 504, среди пациентов 212 мужчин и 292 женщин.

Большинство пациентов — по-прежнему в возрастной категории 40−49 лет:

0−9 лет — 20 человек (4%);

10−19 лет — 29 (5,8%);

20−29 лет — 84 (16,7%);

30−39 лет — 132 (26,2%);

40−49 лет — 137 (27,2%);

50−59 лет — 72 (14,3%);

60−69 лет — 22 (4,4%);

70−79 лет — 7 (1,4%);

80 лет — 1 (0,2%) человек.

В данное время 194 больных лечатся в Ташкенте, 84 — Бухаре, 70 — в Фергане, 61 — Андижане, 51 — Намангане, 18 — Хорезме, 16 — Каракалпакстане, 6 — Кашкадарье, 2 — Навоийской области, по одному — в Самаркандской и Джизакской областях, в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.

Как отмечает Минздрав, граждане, у которых диагностировано заболевание в результате лабораторных анализов, переводятся на лечение в специализированные медицинские учреждения на карантинной территории независимо от места постоянного жительства.

Как сообщалось ранее, на данный момент полностью выздоровели 30 человек.