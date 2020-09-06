В Узбекистане наемные рабочие будут привлекаться к сбору хлопка только на основе договора. Об этом на брифинге АИМК в субботу заявил заместитель министра занятости и трудовых отношений Баходир Умурзаков.

По его словам, в 2020 году тарифная ставка за ручной сбор 1 кг хлопка на первом этапе составит 1000 сумов (в прошлом году — 800 сумов), на втором этапе — 1400 сумов (1200 сумов).

Замглавы Минтруда отметил, что в течение хлопкового сезона в 2020 году будет строго соблюдаться трудовое законодательство и рекомендации международных трудовых организаций, не будет допускать принудительный и детский труд. Он признал, что в 2019 году наблюдались проявления детского и принудительного труда в некоторых регионах, что приводило к сложностям при продаже узбекского хлопка на мировом рынке.

Баходир Умурзаков указал, что некоторые родители из многодетных семей могут попытаться взять с собой на хлопковое поле детей в возрасте 10−15 лет, но это категорически запрещено.

«Это запрещено. Было сказано уже раз, принят закон. Детский труд запрещен, даже если этого хотят родители. При необходимости в отношении родителей будут принимать меры, если будет принуждение детей. В Узбекистане запрещен детский труд. В этом вопросе [нет пути назад]», — сказал он.

Замминистра также отметил, что нельзя привлекать людей к сбору хлопка под предлогом хашара.

Кроме того, между работодателем и наемным рабочим будет оформлено трудовое соглашение при участии специалистов региональных центров занятости и представителей Министерства по поддержке махалли и семьи.

«Ни один наемный рабочий не будет отправлен на хлопковое поле без [трудового] договора», — подчеркнул Баходир Умурзаков.

Сборщиков хлопка разделили на две категории: те, кто собирают хлопок по месту проживания, а также те, кто приезжают из других регионов для работы.

«Кого будем привлекать, то есть включать в списки? В первую очередь, безработных, временно безработных, молодых людей, женщин, при желании могут принять участие и пожилые люди — здесь нет запретов. В первую очередь, этих людей будут выбирать из текущих списков „темир дафтар“ в областях. Это не означает, что других не будут привлекать. Остальные желающие могут подать заявку [на сайте terim.uz]», — рассказал он.

Министерство занятости и трудовых отношений запустило сайт terim.uz, где любой желающий может указать ФИО, место жительства, выбрать место для сбора хлопка.

«Сборщики могут заключить договор на любой срок. Если хочет, на неделю, 15 дней, месяц. Никто никого не будет принуждать подписывать контракт на определенный срок», — сказал замминистра.

Минтруда также разработало специальное положение, в котором будут определены понятия работодателя и наемного сборщика хлопка, требования, которым они должны соответствовать, обязанности и ответственность работодателя, роль государства, условия труда, санитарно-гигиенические правила и правила безопасности, порядок работы в условиях пандемии и другие. Баходир Умурзаков отметил, что впервые положение подписано в трехстороннем порядке совместно Федерацией профсоюзов и Торгово-промышленной палатой. В документе определены организационные, правовые и финансовые вопросы.

Кроме того, вводится должность руководителя бригады или отряда, который будет закреплен за 60−70 сборщиками хлопка.

По его словам, будут созданы все условия для сборщиков хлопка, включая условия для просмотра телевизора, прослушивания радио, чтения газет и книг после работы.

Обратиться по поводу нарушения трудовых прав можно на сайте Госинспекции труда dmi.mehnat.uz, по номеру телефона горячей линии 1176 и через Telegram-бот @mehnathuquqbot.