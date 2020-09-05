В эфире белорусского государственного канала ОНТ 4 сентября была продемонстрирована запись «перехваченного разговора Варшавы и Берлина».
О том, что Беларусь перехватила «разговор Варшавы с Берлином», Александр Лукашенко сообщил несколькими днями ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он рассказал, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией, и пообещал передать российской стороне запись разговора. Президент предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель факты и, возможно, заявление, которое она сделала.
Разговор ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы. Расшифровку опубликовало агентство БелТА.
Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления.
Варшава: Отравление подтверждается точно?
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.
Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
Варшава: Пока.
По данным телеканала ОНТ, на который ссылаются РИА Новости, Беларусь также передала запись Федеральной службе безопасности России.
В правительстве Германии на слова Александра Лукашенко ответили еще до публикации аудиозаписи:
«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — заявил РБК официальный представитель немецкого правительства.
Напомним, Ангела Меркель 2 сентября выступила в Берлине со специальным заявлением в связи с отравлением Алексея Навального. Поводом стали результаты исследований, проведенных токсикологической лабораторией бундесвера.
«По инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием биологических материалов Алексея Навального. Были предоставлены несомненные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — заявила канцлер Германии.
Авзал
Теперь мы знаем как общаются друг с другом чиновники Польши и Беларуси — используют русские поговорки и не стесняются в выражении собственных мыслей по секретным делам во время телефонного разговора)))
йцукен йцуккен
Хаха. Тут разговор про одну тему идёт и сразу с неё о батьке разговор, и тут случайнейшим образом подслушивает белорусский СНБ.
Renat Akchurin
Штирлиц еще никогда не был так близок к проовалу.
Artem Tom
То есть Лукаш открыто признался в том, что организовал прослушку лидеров Европейских государств. Интересно, он вообще в курсе, что с ним теперь сделают и какие санкции он получит от Евросоюза?
Rishad Nigmatulin
Уже понятно какой посыл тут у вас.Если президент Белоруссии говорит что перехватили разговор то это якобы а если канцлер Германии заявляет что отравили новичком то это уже 100%!!!Перехватила разговор российская база в Белоруссии которая всю Европу слушает и что б не было скандала заявление сделала белорусская сторона!!!
Sardor Agzamov
Походу батька совсем того.. Кто же поверит этой брехне
Michael Brin
Хоспаде. Ну это просто испанский стыд.
Gulomjon Niyazov
И кто в эту чушь поверит)
Slava K
Бред Лукашенко.
Поверить можно только после того, как опубликуют ФИО говорящих и их номера.
Тогда можно по биллингу проверить = вранье или нет.
Какая-то Глупость, а не “перехват“,
Bakhtiyor Tursunov
Да же не знаешь плакать или смеяться.. Уровень ниже не придумаешь даже..