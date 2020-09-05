В эфире белорусского государственного канала ОНТ 4 сентября была продемонстрирована запись «перехваченного разговора Варшавы и Берлина».

О том, что Беларусь перехватила «разговор Варшавы с Берлином», Александр Лукашенко сообщил несколькими днями ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он рассказал, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией, и пообещал передать российской стороне запись разговора. Президент предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель факты и, возможно, заявление, которое она сделала.

Разговор ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы. Расшифровку опубликовало агентство БелТА.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

По данным телеканала ОНТ, на который ссылаются РИА Новости, Беларусь также передала запись Федеральной службе безопасности России.

В правительстве Германии на слова Александра Лукашенко ответили еще до публикации аудиозаписи:

«Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — заявил РБК официальный представитель немецкого правительства.

Напомним, Ангела Меркель 2 сентября выступила в Берлине со специальным заявлением в связи с отравлением Алексея Навального. Поводом стали результаты исследований, проведенных токсикологической лабораторией бундесвера.

«По инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием биологических материалов Алексея Навального. Были предоставлены несомненные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — заявила канцлер Германии.