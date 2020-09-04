Hashar week запустил инициативу «Помоги своим мусором», сообщили «Газете.uz» организаторы.

Жители Ташкента могут сдать пластик и бумагу в семи пунктах приема, а на все средства, вырученные от сдачи вторичного сырья, будут закуплены продукты и медикаменты для нуждающихся людей.

В качестве вторсырья принимаются бутылки от напитков, из-под масла, тара от косметики и бытовой химии, а также картон от коробок и упаковок, книги, газеты, журналы, офисная бумага, тетради, блокноты, бумажная упаковка и флаеры. Вторсырье должно быть чистым от отходов, сухим и сжатым.

Для участия в проекте нужно получить экопаспорт и начать сортировать свои отходы. О том, как это сделать, — в памятке ниже.





Памятка проекта. Источник: Hashar week

Главная цель инициативы — повышение экологической культуры населения путем внедрения практики раздельного сбора, подчеркнули организаторы.

Как отметили инициаторы, по прошествии первого месяца работы проекта население сдало 100 кг пластика и 200 кг бумаги. На средства, вырученные за них, разово обеспечены продуктами питания пять малоимущих семей.

Пункты приема вторсырья Hashar week расположены по адресам:

ул. Мироншох, 79 (позади магазина Erkatoy);

ул. Саид Барака, 12 (рядом с «Савдогарбанком»);

ул. Саид Барака, 3 (у поликлиники ГУВД);

ул. Чимкентская, 8 (напротив кофейни Bon!);

ул. Буюк Турон, 73 (позади книжных рядов рядом с ЦУМом);

ул. Авлиёота (напротив Мирабадского рынка);

ул. Мирабад, 37 (массив Госпитальный, позади школы 328, рядом с батутным центром).

Работают они каждый день с 18:00 до 20:00.