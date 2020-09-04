Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов 4 сентября принял участие в совместном заседании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Баходир Курбанов (справа).

Мероприятие состоялось в подмосковном парке «Патриот» под руководством министра обороны России Сергея Шойгу. По его словам, заседание стало «первой встречей такого уровня в истории наших международных контактов», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении „Кавказ-2020“», — сказал Сергей Шойгу. Такие учения пройдут впервые.

Он добавил, что в совместном коммюнике министров по итогам заседания отмечается, что борьба с международным терроризмом и экстремизмом остается приоритетом.

На заседании главы оборонных ведомств обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств, а также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса.