Президент Шавкат Мирзиёев 3 сентября принял постановление о мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти.

В документе отмечается, что из-за отсутствия интеграции между информационными системами министерств и ведомств взаимный обмен данными при рассмотрении дел в судах осуществляется в основном в бумажной форме.

Задачами следующего этапа цифровизации деятельности органов судебной власти определены:

расширение видов интерактивных электронных услуг, оказываемых гражданам и субъектам предпринимательства, обеспечение наблюдения в режиме онлайн за процессом рассмотрения каждого обращения, создание возможности свободного пользования интерактивными услугами в зданиях судов;

оказываемых гражданам и субъектам предпринимательства, за процессом рассмотрения каждого обращения, создание возможности свободного пользования интерактивными услугами в зданиях судов; дальнейшее расширение электронного взаимного обмена данными с министерствами, ведомствами и другими организациями для обеспечения оперативного принятия информации, необходимой для отправления правосудия в судах;

с министерствами, ведомствами и другими организациями для обеспечения оперативного принятия информации, необходимой для отправления правосудия в судах; обеспечение открытости и прозрачности деятельности судейского сообщества путем внедрения специальных информационных программ;

деятельности судейского сообщества путем внедрения специальных информационных программ; расширение возможности дистанционного участия в судебных заседаниях, в том числе посредством мобильных устройств и других форм электронного взаимодействия, а также создание условий получения сторонами по делу судебных решений в режиме онлайн.

Постановлением также утверждена Программа цифровизации деятельности органов судебной власти в 2020—2023 годах. Она предусматривает, что с 1 января 2021 года судебные заседания во всех судах будут фиксироваться посредством аудиозаписи на основе ходатайства сторон по делу и с согласия председательствующего.

С 1 июля 2021 года дела между судьями в судах апелляционной и кассационной инстанций должны будут распределяться автоматически.

С 1 октября 2021 года всех участников начнут извещать о времени и месте судебного заседания путем отправки бесплатных СМС-сообщений.

Программой также предусмотрено с 1 января 2022 года представление судебных решений сторонам по делу в режиме онлайн, по их просьбе — в бумажной форме. Кроме того, с января 2023 года судебные дела должны будут сдаваться в государственный архив в электронной форме.

С 1 января 2022 года в деятельность судов будет внедрен Комплекс информационных систем «Адолат». С его помощью органы государственной власти и управления, органы госвласти на местах, органы хозяйственного управления и адвокаты смогут подавать в суды иски, заявления и жалобы исключительно в электронной форме, а заинтересованные лица наблюдать за процессами их рассмотрения в режиме онлайн.

Верховному суду до конца 2020 года поручено разработать и внедрить мобильное приложение, которое даст возможность участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференцсвязи.

Специальные комнаты в учреждениях исполнения наказания к концу года также должны быть оснащены оборудованием, которое позволит участвовать в судебных заседаниях и приемах руководства судов в режиме видеоконференцсвязи.