В среду и четверг территория Узбекистана будет находиться под влиянием слабо циклоничной циркуляции, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По стране местами ожидается переменная облачность, погода без осадков, лишь завтра по Андижанской, Наманганской и Ферганской областям и по предгорным и горным районам возможен кратковременный дождь, гроза.

4 сентября по большей части страны установится ясная погода без осадков. Температура воздуха в эти дни ожидается ночью в пределах +15…+20 градусов, днем — +30…+35 градусов.

5−6 сентября территория Узбекистана будет находиться под влиянием периферии антициклона вторжения, который будет проходить по территории Казахстана. Такая синоптическая ситуация обусловит прохладный температурный фон и преобладание погоды без осадков, отметили синоптики.

Температура воздуха составит 5 сентября ночью +15…+20 градусов, днем -+27…+32 градусов, а 6 сентября постепенно понизится и составит ночью — +12…+17 градусов, днем — +25…+30 градусов. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.