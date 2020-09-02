Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом с 5 сентября разрешила возобновить работу театров и кинотеатров, аттракционов в парках, принимать посетителей внутри заведений общепита и другие. При этом продолжат действовать следующие ограничения и правила:

соблюдение социальной дистанции в 2 м в общественных местах, ношение масок, применение штрафов за нарушения карантинных требований;

запрет на посещение общественных мест гражданам с температурой тела 37 и выше или с симптомами заболевания;

супермаркеты и крупные магазины, как и прежде, должны регулярно проводить дезинфекцию, оснастить входы пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», продавцы должны носить маски и перчатки, покупатели должны обеспечиваться бесплатными перчатками, должна соблюдаться социальная дистанция, у посетителей должна измеряться температура тела (посетителей с температурой тела 37 градусов и выше или с симптомами заболевания допускать нельзя).

объявление санитарного дня один раз в неделю для санитарной чстки на вещевых и строительных рынках, а также крупных непродовольственных магазинах.

в государственных органах, а также в организациях запрещено проведение собраний, в необходимых случаях они должны проводиться по видеоконференцсвязи.

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет деятельности банкетных залов, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке, кальянных, бильярдных залов, центров компьютерных игр;

проведение семейных торжеств, свадеб, обрядов и церемоний непосредственно в самом доме и дворе граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены.

людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим «самоизоляции». Необходимо проводить с ними предупредительно-разъяснительные работы;

нелинейные такси — место водителя в салоне автомобиля должно быть ограждено от мест пассажиров прозрачным пластиком или специальной пленкой, водитель и пассажиры должны быть в медицинских масках (без масок перевозка людей запрещена), пассажиры должны находиться на заднем сиденье, услуги могут оказываться только в регионе регистрации такси

Как мы сообщали ранее, соответствующим органам поручено принять меры по постепенному восстановлению всех видов международных рейсов (авиа, ж/д и автодорожных) путем переговоров с зарубежными странами.