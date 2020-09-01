Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 5 сентября возобновится работа ряда видов деятельности.

В частности, речь идет об объектах общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), которые теперь смогут принимать гостей и внутри заведений. Они должны соблюдать следующие санитарные требования:

не допускается проведение банкетов и других массовых мероприятий;

дистанция между столами должна составлять не менее 2 м;

за столом должно размещаться не более 4-х человек (за исключением членов семьи);

персонал должен носить медицинские маски и перчатки;

после каждого посетителя должна проводиться чистка поверхности стола и других предметов и принадлежностей дезинфицирующими средствами;

установка дезинфицирующего оборудования (ультрафиолетовые лампы и т. п. ) в зданиях и помещениях, а также в системе вентиляции воздуха.

Кроме того, с этой даты возобновляют работу театры и кинотеатры. Помещения должны соответствовать следующим санитарным требованиям:

установка дезинфицирующего оборудования (ультрафиолетовые лампы и т. п. ) в зданиях и помещениях, а также в системе вентиляции воздуха.

) в зданиях и помещениях, а также в системе вентиляции воздуха. размещение посетителей с соблюдением социальной дистанции и в медицинской маске (при необходимости нужно обеспечить бесплатной заменой маски, если мероприятие длится более 2-х часов);

оснащение входов и выходов из помещений пирометрами, дезинфицирующими «ковриками», антисептиками, измерять температуру тела каждого посетителя на входе, не допускать посетителей с температурой тела 37 градусов и выше или с симптомами заболевания;

проводить очистку сиденья и другого оборудования дезинфицирующим средством после каждого сеанса;

персонал должен быть в медицинских масках и перчатках.

Более того, возобновят работу аттракционы в парках с соблюдением аналогичных санитарных требований.

Решением спецкомиссии также возобновляется проведение религиозных служб в пятницу, субботу и воскресенье.