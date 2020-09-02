Узбекистан занял 93-е место из 131 в Глобальном инновационном индексе 2020 (ГИИ, Global Innovation Index). Последние пять лет страна не включалась в ГИИ из-за отсутствия данных, отмечается в докладе.

«Непрерывный и систематический процесс Узбекистана по улучшению охвата данными привел к включению страны в ГИИ в этом году. Тем не менее, дополнительный прогресс в сборе данных, особенно по субиндексу Innovation Input, по-прежнему необходим для дальнейшего повышения достоверности общего рейтинга страны», — подчеркнули составители индекса.

Соседние с Узбекистаном строчки в рейтинге занимают Сальвадор (92) и Кыргызстан (94).

ГИИ оценивает инновационное развитие стран по 80 показателям. Общая оценка рассчитывается как среднее значение баллов по двум субиндексам: «Затраты на инновации» (Innovation Input) и «Результаты инноваций» (Innovation Output). Они, в свою очередь, включают семь основных компонентов.

В ГИИ-2020 Узбекистан продемонстрировал лучшие показатели по вложениям в инновации, чем по результатам: 81-е место в субиндексе Innovation Input и 118-е — в субиндексе Innovation Output.

Страна показала результаты выше среднего по таким компонентам субиндексов, как «Развитость рынка» (27-е место, Market sophistication), «Инфраструктура» (72, Infrastructure), «Человеческий капитал и исследования» (77, Human capital & research) и ниже среднего — в компонентах «Развитие знаний и технологий» (90, Knowledge & technology outputs), «Институты» (95, Institutions), «Результаты творческой деятельности» (127, Creative outputs) и «Развитие бизнеса» (127, Business sophistication).

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Сингапур расположился на 8-й строчке, Китай — на 14-м. Замыкают список Мьянма, Гвинея и Йемен.

Лидером регионов Центральной и Южной Азии стала Индия (48-е место в общем рейтинге). На втором месте — Иран (67), на третьем — Казахстан (77).

Рейтинг Global Innovation Index публикуется с 2007 года и составляется Корнеллским университетом (США), Европейским институтом управления бизнесом INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (специализированное учреждение ООН).

В сентябре 2018 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы. Ее основной задачей предусмотрено вхождение страны к 2030 году в состав 50 передовых государства мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.