Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 21 сентября утвердил Стратегию инновационного развития страны на 2019−2021 годы и «Дорожную карту» по ее реализации.
Главной целью стратегии определено «развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса».
Среди основных задач стратегии — вхождение Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран по рейтингу Глобального инновационного индекса. Из-за отсутствия многих показателей и «неэффективной координации работы в данном направлении» страна в последние годы не принимает участия в этом рейтинге.
Другие задачи стратегии:
- повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров, исходя из потребностей экономики;
- укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание действенных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- увеличение вложения государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, внедрение современных и эффективных форм финансирования мероприятий в данных сферах;
- повышение эффективности деятельности органов государственной власти путем внедрения современных методов и инструментов управления;
- обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства;
- создание устойчиво функционирующей социально-экономической инфраструктуры.
Комиссию по своевременной и качественной реализации Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы возглавил премьер-министр Абдулла Арипов.
Андрей М07
Нужно создать новое общество, не потребителей а творцов. Почему мы не можем создать с помощью высоких технологий новое общество — они будут приносить пользу всему обществу, благодаря своим уникальным умениям и навыкам, особенно по IT направлению.
Виктор Неизвесный
Стране нужна промышленность и производство, с ними придут и технологии, осваивая которые мы и выйдем на новый уровень знаний. Нужно активно развивать, а самое главное эффективно внедрять новые разработки в производство. Что толку от тысяч докторов наук и миллионов патентов если все они покрыты пылью и не приносят пользу своей работой.
Farruh Turgunov
Весь вопрос в деньгах. Готовы ли люди платить 200-300 долларов за Windows или другую программу? Каждый подумает, зачем я буду столько платить за “воздух“, потрогать же нельзя. Подумает — лучше найду бесплатную копию. А стоимость программы — в затраченном времени на изучение предметной области (не на создание даже) и риск девять раз из десяти вообще не получить отдачи от исследований. А если нет возмещения затрат — никто не будет вкладываться в такую трудозатратную и рискованную область. Зачем много лет учиться и рисковать, если эти же средства и труд вложить в торговлю на ипподроме — заработать можно больше и товар так просто не отнимут.
Anvar M
Надо издать закон о занятии Узбекистаном первого места в мире по ВВП. Только так мы можем догнать США и остальных. Другие методы не работают!11
Isaac Kleiner
чтобы создать такое общество нужно
1) наставники(тимлиды, тренеры, тимбилдеры и проч)
2) доступ к наличной валюте, ибо мне чуйка подсказывает что с нашей конверсионной карты нельзя ничего купить на Амазоне. а хакер без ноутбука не хакер. даже если у него есть конверсионная карта.
3) упрощенное законодательство.. упрощенные процедура получения прописки и регистрации, упрощенное налогообложение, отмена ограничений на ввоз компьютерной техники(никаких 1 ноутбук в полгода т.к у программистов это основной расходник)
4) мобильный интернет стандарта 4G/5G. желательно безлимитный.
без всего этого даже начинать строительство ИТ общества нет смысла.
нельзя создать что-то нормальное используя лишь один мусор
Interfutbolful
Какие высокие технологии, Андрей, при запретах на ввоз товаров, при блокировки Фейсбук.)))
Sanjar Rajabov
У меня лично понятие инновация в РУз строго ассоциируется с двумя МРОТами от Автотеста
Timur Aripov
Я понимаю президента, он хочет прорыва. Но наша система и люди работающие в ней являются главным тормозом. Это касается и экономики и науки. Децентрализация науки, избавление её от искусственных, никем в мире неподдерживаемых критериев — главный рецепт. Никаких отчётов по науке, оттисков публикаций и деления часов между соавторами. Весь отчёт должен быть в Scopus, Web of Science и др. индексаторах. Индекс Хирша для каждого сотрудника и для института. Государственные и международные гранты должны распределяться на основе этих показателей. Свободная конкуренция между институтами за научные гранты
Никаких дополнительных комиссий, члены которых вообще нигде не публиковались и имеют индекс Хирша максимум = 1. Как вы думаете, что они проверяют?
Alisher Radjapov
Андрей, мы живём в капиталистическом мире.
То что вы хотите это не совсем реально
Мурат Юсупов
Да, Андрей, это утопическая идея.