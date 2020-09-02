Художник по визуальным эффектам из Намангана Шавкат Эгамбердиев опубликовал пародийный ролик про компании Akfa (группа компаний, одно из основных направлений — производство алюминиевых профилей) и Artel (крупный производитель бытовой техники), а также хокима Ташкента, но затем удалил ролик, извинился за свою работу и обвинил канал Troll.uz «в подставе».

О ролике

Фото: instagram / egamberdiev.sh.

В ролике можно увидеть такси с надписью «6 секунд» и изображением розовых коротких носков на заднем стекле. Дальше появляется автор видео Шавкат Эгамбердиев, который подбирает с земли кондиционер, достает из кармана пачку долларов и бросает их в воздух. Деньги летят в сторону двух башен с вывесками Cartel и Brakfa.

На первой башне также написано «Любая монополия хороша» и «Духа нет» (отсылка к популярным цитатам из интервью хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева). Башни засасывают банкноты с одной стороны и выбрасывают продукцию с другой. На крыше здания с вывеской Brakfa мужчина в костюме танцует в стиле Gangnam Style. Ролик сопровождается цитатой персонажа из фильма «Легенда» с Томом Харди в главной роли.

Извинения

Ролик 31 августа опубликовал канал Troll.uz, его начали активно распространять в социальных сетях. На следующий день видео на страницах Шавката Эгамбердиева и Troll.uz было удалено, а автор ролика записал обращение с извинениями. Он заявил, что прочитал все комментарии к ролику и был глубоко огорчен.

«Я понял, что это видео, сделанная работа была неправильной. Я глубоко сожалею об этом. Меня мучила совесть», — сказал он.

Эгамбердиев сообщил, что работает графистом и создает видеоклипы и рекламные ролики, но из-за пандемии коронавируса и карантинных мер объем заказов упал.

«Но работать нужно. Мой ролик про компании Akfa и Artel, а также хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, который был сделан с целью дешевого хайпа и увеличения числа подписчиков в Instagram, стал большой ошибкой. Я сожалею об этом. За один день у меня стало на 2000 подписчиков больше. Эти подписчики не заработаны честным путем», — сказал художник.

Шавкат Эгамбердиев заявил, что автор блога Troll.uz подставил его, распространив видео для широкой аудитории.

«Этим моментом воспользовался Troll.uz. Можно сказать, что он меня подставил, поскольку ролик распространился среди большого числа людей. Маленький ролик, который был сделан для своих, для прикола, стал масштабным. Поэтому я выражаю недовольство Troll.uz. В целом говоря, я сожалею о содеянном. Это не считается патриотизмом. Прошу прощения, сожалею», — отметил дизайнер.

На видео Шавкат Эгамбердиев несколько раз опускал глаза — судя по всему, чтобы прочитать текст.

Обращение дизайнера с извинениями было опубликовано на официальных Facebook-страницах Artel и Akfa Windows & Doors.









Реакция Troll.uz и возможные угрозы

Автор блога Troll.uz Умид Гафуров, комментируя ситуацию, заявил, что не держит обиды на Шавката Эгамбердиева.

«И полностью понимаю его ситуацию. И прошу на него не злиться. Расскажу лишь вот что. На следующий день после публикации он мне написал, что ему поступают угрозы от представителей компании Artel. Звонит некий Рамзиддин и представляется директором… У автора ролика требовали снять видеоизвинение. Я попросил Шавката не делать этого, так как он ни в чем не виноват», — написал блогер.

По его словам, представитель Artel выехал из Ташкента в Наманган, «чтобы поговорить с человеком, который просто сделал видеоролик». «[1 сентября] в 7 часов вечера была назначена встреча. Встретились они в районе 8. Я попросил Шавката взять с собой свидетеля на всякий случай. Шавкат мне сказал, что он не один. После этого Шавкат не отвечал на сообщения в Telegram и звонки. Потом написал мне: „Я вас уважаю, но мне пришлось“», — утверждает Умид Гафуров.

Блогер также заявил, что публикацию другого блогера Шухрата Мусаева, который обвинил Troll.uz и Шавката Эгамбердиева в поиске «политической грязи» и выступил в защиту Artel, Akfa и хокима, начали активно комментировать сотрудники этих компаний.

«Скорее всего, Шавката попросят опровергнуть все мои слова и почистить всю переписку. Наверняка и меня очень сильно „попросят“ удалить эту публикацию. Возможно? мне даже придется это сделать. Это современный Узбекистан, ничего гарантировать нельзя. Но вы же все знаете, что все, что публикуется в интернете остается там навсегда», — написал блогер.

Умид Гафуров сообщил, что Шавкат Эгамбердиев просил его не публиковать ничего про инцидент. «Поэтому за этот пост „виноват“ только я. А Шавкат очень талантливый монтажер, которых нужно поддерживать, а не запугивать. Кстати, все это происходит 1 сентября. С праздником всех!» — резюмировал автор Troll.uz.

После удаления ролика со страниц Troll.uz и Шавката Эгамбердиева его опубликовали более 10 Telegram-каналов. Автор Kurbanoff.net сравнил ситуацию с эффектом Стрейзанд (ситуация, когда попытка изъять информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкому распространению).

Комментарий Artel

Руководитель продвижения бренда Artel Рамзиддин Кучкаров в ответ за запрос «Газеты.uz» сообщил, что версия об угрозах дизайнеру и требование от него удалить видео из Instagram — это предположения Troll.uz.

«Мнение Troll.uz не всегда является правильным и справедливым», — отметил он, посоветовав уточнить у самого Шавката Эгамбердиева, были ли угрозы в его отношении.

«Газета.uz» не смогла связаться с Шавкатом Эгамбердиевым.