В эфире передачи «Муносабат» («Отношение») телеканала «Узбекистан» несколько экспертов высказались о современных тенденциях молодежной одежды. В частности, они заявили, что ношение коротких носков и выбритые виски у мужчин являются признаками гомосексуализма. Они также говорили о флешмобе, которые в начале июля устроили в Ташкенте девушки, выступающие против бытового насилия и половой дискриминации.
Начальник отдела Республиканского центра духовности и просветительства Мансур Мусаев заявил, что ношение коротких носков в Европе считается отличительным признаком гомосексуалов. Он также высказал мнение, что выбритые на висках мужчин фигуры являются символикой геев.
«Они таким образом узнают друг друга, но у нас никто об этом не знает и слепо подражают им», — сказал Мансур Мусаев.
Глава отдела центра также высказался о ношении рваной одежды. По его словам, в Древнем Риме рваную одежду носили отверженные обществом люди, а в Индии — те, кто относятся к низшей касте неприкасаемых.
Народный артист Узбекистана Ёдгор Саъдиев тоже высказался по поводу внешнего вида молодых людей и призвал следить за их одеждой и получением знаний.
Автор телепередачи Куддус Аъзамов поднял тему флешмоба, устроенного в Ташкенте молодыми девушками, когда они выступили с табличками против сексизма и домашнего насилия. Акции предшествовало избиение молодым человеком несовершеннолетней девушки в Фергане.
Фото: Exponaut Art Gallery.
Ведущий охарактеризовал данную акцию как «всплывшие на поверхность бесчеловечные, аморальные пороки, которые полностью противоречат национальному менталитету, обычаям и религиозным ценностям».
«Если мы сегодня не будем отчаянно бороться с ними, будем деликатничать, то завтра уже будет невозможно остановить. Коронавирус можно вылечить, но „духовный вирус“ вылечить сложнее», — заявил ведущий.
Кадр передачи. Канал «Узбекистан».
Ёдгор Саъдиев заявил, что такие инициативы от девушек «не возникли в Узбекистане, а привезены из-за рубежа».
«Уважаемый президент на встрече с нами 4 августа 2017 года говорил, что Министерство культуры должно быть похоже на Министерство обороны, не допускать пересечение границы… не зря говорил, что мы должны ограничить выходки, которые противоречат нашим традициям и обычаям, кардинально не подходят нашей жизни», — сказал артист.
Продолжая тему, член общества пропагандистов «Просвещение» Джамиля Шермухаммедова упомянула принятый в прошлом году закон о гендерном равенстве и заявила, что документ не означает вседозволенность.
«Надписи были на русском, и складывается ощущение, будто наша культура настолько низкая и они, будучи культурными, пропагандируют новую „культуру“, — заявила она. — Это еще означает то, что пришло время призвать к воспитанию, просвещению и некоторых родителей. Если понадобится, на законодательном уровне».
Начальник отдела Центр духовности и просветительства Омонбек Бутаёров, комментируя один из плакатов флешмоба «Келинка — не слуга», заявил, что невестка считается «слугой своего будущего, а не семьи».
«Она должна прийти в эту семью, принять ее ценности и служить самой себе, чтобы проложить правильный путь для своего будущего ребенка. А здесь что? К чему это приводит? Там стоят большие невидимые силы», — заявил Омонбек Бутаёров.
По его словам, такая ситуация может привести к уничтожению основы общества — семьи, что в дальнейшем приведет к разрушению поведенческих норм и исчезновению уважения к престарелым и соседям.
Artem Tom
Показ подобных передач на государственном ТВ — это позорище, за которое руководителям данного горе-телеканала должно быть стыдно.
Ретроградам и функционерам совково-каримовского периода не место в современном обществе.
Меня еще всякие ретрограды не учили как мне одеваться.
Roman Lysenko
Спасибо! Давно так не смеялся после мнений “экспертов“)
Artem Tom
Весь выпуск этой передачи являет собой нарушение Конституции Республики, а ведущие — радикалами, провоцирующими межнациональную и религиозную ненависть. #ПозорУзТВ
DM
Противоречивые высказывания, с носками и стрижкой не согласен, если эти господа застряли как видно в прошлом пусть там и сидят. В остальном есть может рациональное зерно, но под таким соусом агрессивной защиты устоев звучит не убедительно и будет только отталкивать молодежь.
Равшан Туракулов
По ходу это сигнал молодежи которая не носит короткие носки, менять отношение к тем кто носит. Очень низкосортная, непрофессиональная, разжигающая рознь среди молодежи, заказная, заискивающая перед вышестоящими уятменами передача. Уят вам самим огромный.
Иff Купидоноff
Оооо!!! Начинается! Кому какое дело кто как ходит?! Невозможно заставить молодежь делать то или иное. Моду диктует время, а не какие то там чиновники. И молодежи виднее как одеваться и в чем ходить! В нашу молодость порицали джинсы и западную музыку, говорили, что это чуждо советской молодежи. И что случилось с теми “законодателями“ нравов? Они исчезли, а джинсы и музыка всего мира есть и будут!
Если чиновники хотят чтобы в ходу были национальные одежды, то пусть не запрещают, а популяризируют, развивают и стимулируют местных кутюрье. Сделают это модным.
А господин Сагдиев — не ему быть глашатаем нравственности.
Ura Krivoff
А в Шотландии мужчины в юбках ходят, но от этого они геями не становятся наверно. Что за маразм вообще, пусть одеваются кто как хочет, самое главное голыми не ходят же. В стране что больше проблем не осталось кроме как обсуждать одежду. Лучше бы подняли вопрос обеспечения престарелых людей во время карантина, выплату зарплат медработникам задействованным в лечении Ковид-19, снижение цен на продовольственные товары, создание новых рабочих мест и др.вопросы требующие действительно реального обсуждения. Или это делаеться чтобы отвлечь простой народ от действительно больших проблем?
Николай Владимирович
Пока будут такие узколобые эксперты, нам никогда не интегрироваться в мировое сообщество. Носки и прически связывать с сексуальной ориентацией? Что за бред? — это чистой воды дискриминация. С такими рассуждениями нам только на Северную Корею ровняться.
Виктор
Просто позор, самое главное данные “эксперты“, управляют нашим государством. А Джамиля Шермухаммедова не хочет за женшин заступиться, т.е. нету насилия? Не важно на каком языке надпись. Сама суть проблемы хоть как то решаеться? Походу нет, сколько за последнее время написано новостей, что очередная жертва домашнего насилия пытается покончить с собой.
Farrukh Sharakhmedov
Не буду комментировать саму передачу, потому что показывать -подобных передач на гос. ТВ — полный позор, потому то что они говорят абсолютнейшее дичь. У меня вопрос, неужели у нас нет других проблем, кроме как одеваются наше молодёжь?!?
Малышка К
Какой ужас,эта открытая пропаганда насилия и гомофобия на тв канале!!! Как им не стыдно говорить что на насилие нужно закрывать глаза,и что келинка это действительно слуга. Каждое 3-е насилие происходит в семье и каждое 3-е убийство. Про Древний Рим и Индию заговорили, сейчас не Древний Рим и Индия. Как им не стыдно публично показывать своё невежество. Позорище и каналу и этим людям!!!
Наталья Буторина
Откуда эти псевдо-эксперты берутся? Отстаньте уже от людей, они сами могут решить, что носить и когда носить. Почему какие-то артист или “член общества пропагандистов“ может вообще навязывать кому бы то ни было свое мнение? Занимайтесь воспитание СВОИХ детей, а не чужих. Почему чиновник может ездить на европейском авто, иметь американский смартфон, но при этом он показушно “радеет“ за какие-то традиции? Какое отношение традиции имеют к носкам???
Миша Турениязов
DM, я с Вами согласен. Такое надо продвигать в жизнь не ругая новое, а умело рекламируя и хваля старое (традиционное). Ни в стремлении к новому, ни в отстаивании традиции нельзя впадать в крайности просто.
Шокир Тур
Все правильно, не надо нам западная зараза
Shakhzod Islamov
Я вижу один выход из складывающейся ситуации: создать петицию о закрытии государственного телеканала, с увольнениием из государственных органов, я подчеркиваю из “государственных“, этих и аналогичных им некомпетентных экспертов, так как они высказывают свои мракобесные мысли во всеуслышание на телевидении, которое оплачивается из наших карманов, а также получают зарплаты из бюджета, то бишь из народных денег.
Рафаэль♋️
Сегодня носки короткие им не по нраву, завтра шорты запретят носить ибо ноги свои обществу показывать нельзя, через месяц будем ходить в коробках из под холодильников. Пора возвращать моду на сандали с длинными носками видите ли
Анвар Юсупов
Полностью согласен с ними! Красавцы! Культура вседозволенности нам не нужны!
Владимир Владимирович
А что не противоречит нашим традициям и обычаям? Кумовство, взяточниство, коррупция, воровство во всех вертикалях власти, то есть как раз то, о чем узбекское тв “пожизненно“ умалчивает? Верните калоши и чапаны, перестаньте одевать костюмы, вместо шайтан-машин верните ослов, не ходите по магазинам-там всё и вся изобретения Запада! А галстуки с короткими рубашками-это нарушение этикета и признак дурного вкуса! Но откуда манавиятчику это знать? И как раз их начали носить неформалы и низшие слои населения, то есть те, которых они и критикуют. Театр (ТВ) абсурда!
Konstantin
“Мансур Мусаев заявил, что ношение коротких носков в Европе считается отличительным признаком гомосексуалов.“
Бред полнейший!
“Он также высказал мнение, что выбритые на висках мужчин фигуры являются символикой геев.“
Извините, но ваше мнение никак не совпадает с реальностью.
“Глава отдела центра также высказался о ношении рваной одежды. По его словам, в Древнем Риме рваную одежду носили отверженные обществом люди, а в Индии — те, кто относятся к низшей касте неприкасаемых.“
Ну сейчас как бы не тот век, чтобы рваная одежда имела хоть что-то общее с отверженными или низшей кастой. Проветривайтесь, пожалуйста, почаще и узнавайте что происходит за пределами Узбекистана, а то ну как-то вообще ограниченно мыслите.
Ко всему остальному, у меня просто нет слов. С такими людьми, которые в век глобализма живут в каком-то своём изолированном мире и так рьяно отвергают всё новое, ни о каком развитии, прогрессе и инновациях даже запинаться не стоит. Это не та среда, где они рождаются.
Shuhrat Saidov
Полезным занялись бы что ли….
Никита Гришин
Я ношу короткие носки! Я гомосексуал! А я и не знал!
Artem Tom
Предлагаю всем, кто носит удобные короткие носки, собраться и подать в суд на этого клоуна. Он только что назвал всех геями, что попадает под статью клевета УК РУ.
Мария Ирматова
взрослые люди, а такой ерундой занимаются. очень СССР напоминает. лучше бы что полезное позаимствовали у прошлого строя
Джамшид Зиядуллаев
Так давайте по-честному, во всём не будем подражать западу, цены на всё сравнивают с западными странами и странами ближнего зарубежья а зп не соответствует действительности.
Алексей Николаевич
Похоже, что проплаченные участники. Цель одна поднять негатив молодежи. Компетентные в этом органы должны поинтересоваться, кто надоумил их. Все начинается с малого.. Лучше бы с коррупцией боролись, но там можно и отгребсти, если не туда копнешь.
Munira Axmedova
Менталитет наш хорош тем что чтятся семейные ценности, уважение к старшим, поэтому Я тоже против западных устоев!
Фирдоуси Гусейнов
Очень жаль что такого рода Коментарии имеются об этой передаче, не уверен что вы смотрите все ее выпуски. По соц. сетям расползаются негативные оценки обсуждаемых тем. Но именно это передача — Муносабат поднимает вопросы социальной проблемы в нашем обществе, приглашая на нее специалистов с различными точками зрения. Но почему именно эта тема стала для некоторых осуждаемой. Думаю от не достаточного знания своей национальной и духовной культуры. Это является одним из основных звеньев между вашим прошлым и будущим. Вы конечно можете высмеивать и критиковать передачу. Казалось бы уж настолько очевидны вторжения чуждые нашему обществу и особенно молодежи чужой культуры. Все начинается со шнурков и носочков. Ни кто не говорит о ношении национальной одежды, но мужчина должен выглядеть как мужчина (парень, мальчик и т.д) а женщина (девушка, девочка и т.д) как женщина. Как только вы станете родителямии это отклонение коснется не дай бог ваших собственных детей, вы так же будете критиковать всех подряд и в первую очередь Государство, но не в коем случае не себя любимого, за то что т.е сады, школы, и другие гуманитарные учреждения не занимались воспитанием подрастающего поколения. А сегодня вы всезнайки, самые умные и просвещенные, научившиеся новым “прикольным“ определениям словами ретроград и т д.
А ТВ передаче Муносабат выражаю свое высокое уважение за то что они, не смотря ни на что будут готовить подобные передачи предупреждающие негативное влияния из вне!