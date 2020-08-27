В эфире передачи «Муносабат» («Отношение») телеканала «Узбекистан» несколько экспертов высказались о современных тенденциях молодежной одежды. В частности, они заявили, что ношение коротких носков и выбритые виски у мужчин являются признаками гомосексуализма. Они также говорили о флешмобе, которые в начале июля устроили в Ташкенте девушки, выступающие против бытового насилия и половой дискриминации.

Начальник отдела Республиканского центра духовности и просветительства Мансур Мусаев заявил, что ношение коротких носков в Европе считается отличительным признаком гомосексуалов. Он также высказал мнение, что выбритые на висках мужчин фигуры являются символикой геев.

«Они таким образом узнают друг друга, но у нас никто об этом не знает и слепо подражают им», — сказал Мансур Мусаев.

Глава отдела центра также высказался о ношении рваной одежды. По его словам, в Древнем Риме рваную одежду носили отверженные обществом люди, а в Индии — те, кто относятся к низшей касте неприкасаемых.

Народный артист Узбекистана Ёдгор Саъдиев тоже высказался по поводу внешнего вида молодых людей и призвал следить за их одеждой и получением знаний.

Автор телепередачи Куддус Аъзамов поднял тему флешмоба, устроенного в Ташкенте молодыми девушками, когда они выступили с табличками против сексизма и домашнего насилия. Акции предшествовало избиение молодым человеком несовершеннолетней девушки в Фергане.

Фото: Exponaut Art Gallery.

Ведущий охарактеризовал данную акцию как «всплывшие на поверхность бесчеловечные, аморальные пороки, которые полностью противоречат национальному менталитету, обычаям и религиозным ценностям».

«Если мы сегодня не будем отчаянно бороться с ними, будем деликатничать, то завтра уже будет невозможно остановить. Коронавирус можно вылечить, но „духовный вирус“ вылечить сложнее», — заявил ведущий.

Кадр передачи. Канал «Узбекистан».

Ёдгор Саъдиев заявил, что такие инициативы от девушек «не возникли в Узбекистане, а привезены из-за рубежа».

«Уважаемый президент на встрече с нами 4 августа 2017 года говорил, что Министерство культуры должно быть похоже на Министерство обороны, не допускать пересечение границы… не зря говорил, что мы должны ограничить выходки, которые противоречат нашим традициям и обычаям, кардинально не подходят нашей жизни», — сказал артист.

Продолжая тему, член общества пропагандистов «Просвещение» Джамиля Шермухаммедова упомянула принятый в прошлом году закон о гендерном равенстве и заявила, что документ не означает вседозволенность.

«Надписи были на русском, и складывается ощущение, будто наша культура настолько низкая и они, будучи культурными, пропагандируют новую „культуру“, — заявила она. — Это еще означает то, что пришло время призвать к воспитанию, просвещению и некоторых родителей. Если понадобится, на законодательном уровне».

Начальник отдела Центр духовности и просветительства Омонбек Бутаёров, комментируя один из плакатов флешмоба «Келинка — не слуга», заявил, что невестка считается «слугой своего будущего, а не семьи».

«Она должна прийти в эту семью, принять ее ценности и служить самой себе, чтобы проложить правильный путь для своего будущего ребенка. А здесь что? К чему это приводит? Там стоят большие невидимые силы», — заявил Омонбек Бутаёров.

По его словам, такая ситуация может привести к уничтожению основы общества — семьи, что в дальнейшем приведет к разрушению поведенческих норм и исчезновению уважения к престарелым и соседям.