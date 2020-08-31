Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 августа посетил сквер «Шахидлар хотираси», сообщила пресс-служба главы государства.

У символического надгробия были прочитаны суры из Корана в память о жертвах репрессий. Затем президент побеседовал с представителями старшего поколения, религиозной сферы и творческой интеллигенции.

«Мы знаем, что наши просвещенные предки боролись за независимость, свободу нашего народа. В последние годы усилиями всей нашей общественности проводится большая работа по восстановлению их доброго имени, пополнению музеев, организации творческих школ. Все это делается для того, чтобы довести до людей историческую справедливость и правду, чтобы наш народ знал и никогда не забывал о прошлом, ценил нынешнюю мирную жизнь», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Как отмечается в сообщении, в 1937—1953 годах в Узбекистане были репрессированы 100 тысяч человек, 13 тысяч были расстреляны. В 1937—1938 годы, когда репрессии приобрели наиболее широкий масштаб, было расстреляно около 7000 сограждан.

«Эти люди были настоящими лидерами, передовыми представителями интеллигенции, лучшими литераторами и деятелями культуры — словом, цветом нашей нации. Представьте, какие великие дела они бы совершили во имя развития Родины, науки, экономики, культуры и литературы, какой бы прорыв сделал наш народ, если бы они не были репрессированы! Сегодня мы со скорбью вспоминаем об этой утрате», — подчеркнул президент.

Глава государства поручил провести изыскания по каждому из 100 тысяч репрессированных, узнать их историю, встретившись с их родственниками, издать книги об их деятельности, увековечить память о них, назвав их именами махалли и школы.

В ходе церемонии также были прочитаны суры Корана в память о жертвах коронавирусной инфекции в стране.

«Выражаю глубокие соболезнования, желаю сил и терпения всем семьям, потерявшим близких. Прошу у Всевышнего исцеления больных. Мы боремся с этой бедой вот уже шесть месяцев. Молимся, чтобы этот вирус поскорее исчез из нашей страны», — сказал президент.