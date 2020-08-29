Компания vivo объявила о старте продаж в Узбекистане своего флагманского смартфона X50. Гаджет с 20-кратным зумом, ультимативным ночным режимом и фирменным дизайном X-серии будет доступен для покупки в двух цветах: «небесно-голубой» и «черное зеркало».

Vivo X50 уже поступает в продажу в сети магазинов Mediapark, Elmakon, Idea, Olcha.uz, Radius, Technoshop, Danweek, Idea, Goodzone, а также в магазины ТЦ «Малика» и ТЦ «Абу Сахий».





Исключительная производительность в стильном корпусе

Флагманский смартфон vivo X50 оснащен впечатляющим безрамочным 2,5D-дисплеем с диагональю 6,56 дюйма (2376×1080 пикселей) в корпусе утонченного дизайна, поэтому он легко и удобно лежит в руке.

Внутри скрывается процессор Qualcomm Snapdragon 730, который обеспечивает исключительную производительность при низком энергопотреблении. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 8 и 128 Гб соответсвенно. Благодаря этому смартфон поддерживает работу сразу нескольких ресурсоемких приложений и тяжелых игр и при этом не будет тормозить.

Специальная технология VEG (vivo Energy Guardian) предотвращает перегрев гаджета, что обеспечивает его плавную работу даже при длительной нагрузке. А яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и компактным отверстием под камеру менее 4 мм позволяет полностью погрузиться в любимые игры.

Благодаря емкому аккумулятору на 4200 мА·ч и технологии быстрой зарядки vivo FlashCharge 2.0 мощностью 33 Вт можно работать, играть и общаться буквально без перерывов.





Превосходная камера для фантастических снимков днем и ночью

Камера vivo X50 оснащена системой объективов и датчиков для любых условий, которые впечатляют качеством снимков на выходе.

Основная камера с разрешением 48 Мп (f/1.6) поможет запечатлеть миллион оттенков даже ночью. Смартфон оснащен системой оптической стабилизации (OIS) и модифицированной матрицей IMX598, которые повышают общую светочувствительность на 10%. Поэтому каждый ночной снимок будет невероятно четким и детализированным. В полной темноте включается ультимативный ночной режим с поддержкой алгоритма шумоподавления с помощью искусственного интеллекта.

Портретная камера на 13 Мп (f/2.46) создана по образцу профессионального объектива. Его перспектива близка к тому, как видит человеческий глаз, а новейший алгоритм сегментации помогает выделять объекты съемки на фоне. Поэтому портреты будут еще более естественными.

Ультраширокоугольная камера на 8 Мп (f/2.2) с углом обзора 120 градусов поможет создавать красочные масштабные пейзажи, а также фото даже очень большой компании друзей.

Макрокамера на 5 Мп может сфокусироваться на расстоянии до 1,5 см, что поможет погрузиться в фантастический мир микрообъектов.





20-кратный зум и инновационная система оптической стабилизации

Камера с двумя линзами при помощи передового алгоритма масштабирования обеспечивает 20-кратное цифровое увеличение. Если захочется, можно сделать эффектные снимки Луны, далекой горы или светящейся телебашни ночью с далекого расстояния.

Система оптической стабилизации (OIS) в сочетании с датчиком, сокращающим выдержку, позволяет делать снимки почти с нулевой задержкой. Например, можно моментально снимать детальные фото человека в прыжке. Смартфон vivo X50 легко заменит команду видеоспециалистов: всего за одно прикосновение можно превратить отснятое видео в настоящий шедевр.

Следящий автофокус поможет сфокусироваться на любом объекте в кадре, даже если он исчез из поля видимости, а потом появился вновь. А функция автоматического масштабирования легко удержит выбранный объект в центре.





Великолепный звук во всей красе

Vivo традиционно не изменяет своим высоким требованиям к качеству звука, поэтому новый смартфон X50 воспроизводит музыку во всем великолепии. Несмотря на компактный размер динамиков, они обеспечивают высокую детализацию звука при воспроизведении, буквально погружая слушателя в волшебный музыкальный мир.

В сентябре 2020 года в продажу также поступит инновационный флагман компании vivo X50 Pro с передовой системой профессиональной стабилизации, 60-кратным гиперзумом и ультимативным ночным режимом.

О компании vivo

Vivo — глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. В настоящее время vivo владеет и управляет R&D центрами в Китае, США, Тайване и Японии. Их деятельность сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку и смартфонов следующего поколения.

Число пользователей vivo составляет более 350 млн человек. Смартфоны компании представлены более чем в 30 странах, а розничные магазины открыты в свыше 1000 городов по всему миру.

Подробную инфомацию о смартфонах vivo можно получить на сайте и в социальных сетях:

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