Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения», направленное на смягчение негативного воздействия коронавирусной пандемии".

Отмечается, что данное решение станет продолжением работы, начатой в рамках общенародного движения «Доброта и поддержка», и нацелено на обеспечение детей из нуждающихся семей наборами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями.

Согласно документу, в сентябре будет оказана единовременная материальная помощь следующим категориям населения:

первое , дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, получающих пенсии и пособия по случаю потери кормильца (выплаты будут проводиться из Пенсионного фонда);

, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, получающих пенсии и пособия по случаю потери кормильца (выплаты будут проводиться из Пенсионного фонда); второе , дети с инвалидностью, не достигшие 16-летнего возраста (из Пенсионного фонда, но за счет средств республиканского бюджета);

, дети с инвалидностью, не достигшие 16-летнего возраста (из Пенсионного фонда, но за счет средств республиканского бюджета); третье, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, включенных в перечни семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке («темир дафтар») (через хокимияты).

Размер единовременной материальной помощи определен в размере 500 тысяч сумов на каждого ребенка (если в семье трое детей, то сумма составит 1,5 млн сумов).

Материальная поддержка охватит более 810 тысяч детей, на что будет потрачено свыше 400 млрд сумов бюджетных средств.