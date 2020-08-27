Завязавшаяся в соцсетях переписка российского блогера Ильи Варламова с отечественными таможенниками прошла по известной риторической модели «ложки нашлись, но осадок остался».

Вполне возможно, что властитель умов российского интернета урбанистики спустя много лет будет рассказывать своим потомкам о поездке в Узбекистан и для острастки не упустит вспомнить, как местные пограничники пытались отжать у него кроссовки на границе.

Впечатления любого человека, посетившего чужие края, формируются в первую же его поездку. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как встретили, как проводили — так и будем затем рассказывать всему миру о своих путешествиях. И расшибись об пол все пресс-службы и жители той страны, а случившегося кривого обуха уже вряд ли перешибешь.

Хотя совсем не исключаю, что блогер и забудет все — накроют его другие впечатления об Узбекистане. Есть ведь что рассказать и хорошее про нашу страну.

Что вызывает уныние, так это реакция пресс-служб наших ведомств на подобные найденные «ложки». Всякий раз, как из интернета на них вываливается такая вот история с кроссовками, обнаруживается общее свойство побыстрее спихнуть ее в небытие. В данном случае выбрана незамысловатая идея «за давностью лет».

Попытка таможенников доказать, что «у нас все ходы записаны» в случае с Варламовым работает вхолостую, когда ведомство начинает намекать на «седую» древность возможного факта посягательств на кроссовки блогера.

Протрубив миру в очередной раз самый известный лозунг таможенников «За державу обидно», мы так и не узнали наверняка, а попытка «мзды» была или нет? Не были в те времена в широком ходу сканеры на границе — а значит, нет и этой проблемы.

Желание не ударить в грязь лицом, оперативно отреагировать и поддержать имидж страны — достойно всякой похвалы в работе наших ведомств. То, что они из желания понравиться миру сегодня ведут себя на этом поприще активно, нам всем очень даже пригодится.

Но прежде чем пытаться понравиться миру, нам стоит понравиться самим себе. А самоуважение — это честность не только с самим собой, но и со всеми остальными. И еще умение быть убедительным. Чтобы знать наверняка, что и ложки остались целы и ощущения — приятными.