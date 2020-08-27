Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов в очередном выпуске своего видеоблога 25 августа упомянул о ситуации с пограничником Узбекистана, который после досмотра чемодана якобы интересовался его кроссовками.

«Я не могу не вспомнить замечательный момент, когда я проходил казахско-узбекскую границу. Когда я выехал из Казахстана, прохожу узбекскую границу, узбеки открывают багажник и начинают рыться в моем чемодане. Достает пограничник кроссовки и спрашивает: „Какой размер?“. Я говорю: 43-й. Он такой: „Жалко, а 41-го нет?“. То есть чувак реально роется как в магазине. После чего он нашел сигареты, которые были у нас в чемодане, и забрал сигареты. Я подумал, что хорошо, что у меня не 41-й размер кроссовок, а то бы он забрал кроссовки», — сказал блогер.

Отрывок видеозаписи с рассказом про пограничника распространился в узбекском сегменте социальных сетей, в частности, на канале Troll.uz.

Государственный таможенный комитет Узбекистана, комментируя инцидент, сообщил, что блогер Илья Александрович Варламов за последние пять лет вообще не перемещался через пункты пропуска на узбекско-казахстанской границе. По данным ГТК, 9 февраля 2020 года блогер прилетел прямым рейсом из России в Узбекистан, самолетом, который приземлился в аэропорту Самарканда. Затем 10 августа он покинул территорию Узбекистана, выехав в Таджикистан через приграничный таможенный пост «Джартепа» Самаркандской области, следует из сообщения.

«Таможенный контроль на приграничном таможенном посту „Джартепа“ в отношении гражданина был произведен в упрощенном и оперативном порядке. Между несшими службу в тот день сотрудниками приграничных таможенных постов международного аэропорта Самарканд и „Джартепа“ и гражданином Варламовым И. А. разногласий зафиксировано не было», — отмечает комитет.

ГТК указывает, что на сегодняшний день все приграничные таможенные посты Узбекистана оснащены сканирующими устройствами, а «таможенный контроль в отношении ручной клади и багажа, перевозимых гражданами, производится быстро и в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Кроме того, для посещающих Узбекистан иностранных туристов на приграничных таможенных постах имеются отдельные коридоры, подчеркнули в ГТК.

Государственный таможенный комитет заявил, что готов сотрудничать со СМИ и представителями широкой общественности в публикации объективной и достоверной информации о деятельности таможенных органов.

Илья Варламов, в свою очередь, отреагировал на заявление таможенной службы Узбекистана. Блогер сообщил, что инцидент на границе произошел 10 лет назад.

«Дорогой таможенный комитет Узбекистана, у вас там все хорошо? Я очень надеюсь, в ваших рядах больше не работают жулики с 41-м размером ноги. Это было 10 лет назад и, я уверен, за это время вы стали лучше. Но нет предела совершенству. Предлагаю еще немного улучшить работу таможенного комитета и перестать публиковать личные данные и детали поездок граждан России. Обнимаю!» — написал он.

В феврале Илья Варламов, посетив Самарканд, указал на недостатки городской инфраструктуры. Власти города исправили некоторые из них.