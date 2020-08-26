Вероятность повторного заражения новой коронавирусной инфекцией крайне мала. Об этом на брифинге 24 августа заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, комментируя подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 в Гонконге.

Как сообщает Служба новостей ООН, Харрис призвала не драматизировать ситуацию и напомнила, что таких случаев очень мало: один на 23 миллиона человек.

«Скорее всего, мы еще узнаем о новых задокументированных случаях [повторного заражения], — сказала она. — Однако, судя по всему, это не является общей тенденцией, в противном случае таких сообщений было бы намного больше».

Эксперт при этом отметила значимость результатов исследования гонконгских ученых. По их данным, штамм, вызвавший у пациента COVID-19 во второй раз, отличается от того, которым он заразился в первый раз.

Маргарет Харрис подчеркнула, что гонконгский случай может изменить знания об иммунитете к коронавирусной инфекции.

«Множество научных групп сейчас проводят исследования и выявляют у переболевших антитела, чтобы выяснить, как долго длится естественный иммунитет, возникающий после болезни. Следует также понимать, что такой иммунитет отличается от защиты, которую обеспечивает вакцина», — отметила она.

Ранее ученые Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом. У молодого мужчины обнаружили COVID-19 спустя несколько месяцев после первого случая заболевания. Исследование показало, что штаммы вируса оказались «совершенно разными».