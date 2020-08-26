Два конкурса VI Армейских международных игр (АрМИ-2020) — «Дорожный патруль» и «Военно-медицинская эстафета» — стартовали на военных полигонах Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит на полигоне «Коканд» Восточного военного округа в Ферганской области. В конкурсе участвуют две команды военных Узбекистана, а также из России и Беларуси. Отмечается, что белорусские военные участвуют в соревнованиях дорожных патрулей впервые.

«Военно-медицинская эстафета» стартовала на горном полигоне «Фориш» в Джизакской области. В этом году в конкурсе участвуют военные из Узбекистана, России, Беларуси, Вьетнама, Палестины и Таджикистана.

Напомним, в 2019 году эстафета впервые была организована в Узбекистане, ее выиграли местные военные медики. В целом, сборная Узбекистана, принимая в прошлом году участие в АрМИ по 14 направлениям, в общекомандном зачете заняла пятое место. В этом году команда участвует в 15 конкурсах АрМИ.

Армейские международные игры проходят в 2020 году в шестой раз. Они начались 23 августа и закончатся 5 сентября. К участию в играх приглашены 90 государств, в том числе входящие в НАТО.