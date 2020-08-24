Постановление о дополнительных мерах поддержки отечественных производителей 21 августа подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, текст документа распространило УзА.

Этот документ президент анонсировал в минувшую пятницу на совещании по расширению промышленной кооперации в центре «Cooperation LAB» в Бектемирском районе Ташкента. Согласно ему, приоритет при государственных закупках получили отечественные компании. В случае, когда в тендере участвуют более двух представителей Узбекистана, в конкурсе будет участвовать только их продукция.

Как гласит постановление, с 1 ноября для юридических лиц с долей государства в уставном фонде в 50% и более, а также юридических лиц, в уставном фонде которых 50% и более принадлежит юрлицу с долей государства 50% и более (корпоративные заказчики), вводится порядок, в соответствии с которым целесообразность закупки импортных товаров на сумму свыше 50 тысяч базовых расчетных величин (БРВ) подлежит обязательному рассмотрению наблюдательными советами с утверждением перечня на ежеквартальной основе.

С этой же даты водится механизм временных запрета и ограничений в допуске к государственным закупкам в отношении отдельных товаров иностранного происхождения, а также работ, выполняемых иностранными лицами.

Перечень товаров иностранного происхождения и работ, выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временные запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, формируется и утверждается Кабинетом Министров. Предложения о том, какие это будут товары и работы, до 1 октября внесут в Кабмин министерства экономического развития и сокращения бедности, инвестиций и внешней торговли, финансов и Торгово-промышленная палата.

Эти предложения должны основываться на данных о товарах и услугах и их производителях, размещаемых на электронном кооперационном портале Министерства экономического развития и сокращения бедности cooperation.uz и обладающих соответствующими сертификатами.



По продукции, не включенной в перечень, при оценке предложений участников тендера товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15% от цены CIP (Узбекистан) на импортируемые товары.



С 1 января 2021 года отменяются отдельные порядки закупок товаров и услуг для хозяйственных обществ и предприятий стратегического значения. Кабинету Министров надлежит обеспечить внедрение в хозяйственных обществах и на предприятиях стратегического значения внутренних правил проведения закупок товаров в соответствии с законодательством о государственных закупках.

С 1 октября руководители бюджетных и корпоративные заказчиков при формировании перечня товаров и услуг, предусматриваемых к закупу, в обязательном порядке должны изучать возможность их приобретения у местных производителей, зарегистрированных на портале cooperation.uz. Руководители предприятий — корпоративных заказчиков должны обосновывать наблюдательным советам целесообразность закупа по импорту в случае отсутствия возможности закупки у местных производителей (по техническим параметрам, объемам и срокам производства).

Правительству поручено в месячный срок внести в Олий Мажлис проект закона «О государственных закупках» в новой редакции, предусмотрев в нем нормы по отмене понятия «стратегический субъект государственных закупок», применению запрета и ограничений в допуске к государственным закупкам товаров и услуг иностранного происхождения, расширению способов государственных закупок и повышению их прозрачности.

В частности, в новую редакцию закона предлагается включить в том числе публикацию в открытом доступе результатов тендерных торгов, а также усиление ответственности государственных заказчиков и наблюдательных советов за нарушение законодательства о госзакупках.