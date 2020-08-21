Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 августа в центре «Cooperation LAB» в Бектемирском районе Ташкента провел совещание по вопросам расширения промышленной кооперации и локализации в регионах, сообщила пресс-служба главы государства.

На собрании отмечалось, что в настоящее время доля локализованной продукции в промышленном производстве страны составляет лишь 4%. В связи с этим глава государства подписал постановление о поддержке отечественных производителей, говорится в сообщении.

Согласно документу, отныне при государственных закупках приоритет будет отдаваться продукции отечественного производства. В частности, в случае, когда в тендере участвуют более двух представителей Узбекистана, в конкурсе будет участвовать только их продукция. Кроме того, отечественным товарам будет предоставляться ценовая преференция в размере 15%.

Кроме того, отныне представители местных властей будут принимать непосредственное участие во всех закупках, осуществляемых за счет бюджета.

Напомним, что с 1 июля 2019 года местные производители уже получили приоритет при государственных закупках лекарств и медицинских изделий. Заявки о поставке импортной продукции при наличии отечественных аналогов отклоняются.

Кроме того, до 1 января 2022 года предприятия, входящие в состав ассоциации «Узэлтехсаноат», освобождены от уплаты таможенных пошлин за импорт сырья, материалов, комплектующих и оборудования, не производимые в Узбекистане. Кроме того, с 1 июля при госзакупках электротехнической и электробытовой продукции, в том числе стратегическими субъектами, по отношению к местным производителям применяется ценовая преференция до 20%.